У тешком удесу више повријеђених особа: Међу њима и дјевојчица (15)

На локалном путу у Чачку, на дионици од Трбушана до Пријевора дошло је до теже саобраћајне незгоде када су се сударила два возила. Од силине удара дијелови возила били су разбацани свуда по путу.

- У возилима је било укупно петоро путника, а три особе задобиле су на сву срећу лакше тјелесне повреде. У питању су дјевојчица стара 15 година, као и тинејџери стари 19 и 18 година, потврђено је за РИНУ са лица мјеста.

Свијет До 11 сати 37,98 одсто Мађара гласало на изборима

Иначе, овај Пријеворски пут познат је у Чачку као једна од критичних дионица на којој често долази до саобраћајних незгода. Узрок је прије свега вожња неприлагођена условима на путу.

(Телеграф.рс)