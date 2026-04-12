У тешком удесу више повријеђених особа: Међу њима и дјевојчица (15)

АТВ
12.04.2026 11:49

Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

На локалном путу у Чачку, на дионици од Трбушана до Пријевора дошло је до теже саобраћајне незгоде када су се сударила два возила. Од силине удара дијелови возила били су разбацани свуда по путу.

- У возилима је било укупно петоро путника, а три особе задобиле су на сву срећу лакше тјелесне повреде. У питању су дјевојчица стара 15 година, као и тинејџери стари 19 и 18 година, потврђено је за РИНУ са лица мјеста.

избори у Мађарској

Свијет

До 11 сати 37,98 одсто Мађара гласало на изборима

Иначе, овај Пријеворски пут познат је у Чачку као једна од критичних дионица на којој често долази до саобраћајних незгода. Узрок је прије свега вожња неприлагођена условима на путу.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Саобраћајна несрећа

Хитна помоћ

Полиција

увиђај

Чачак

Прочитајте више

Дубаи

Свијет

Колпас у Дубаију: Тренутна ситуација је брутална

2 ч

0
Доктор, хирург, рукавице

Здравље

Урађена прва трансплантација плућа у Србији

2 ч

0
Граница

Друштво

Хаос на границама: Нови систем направио колапс, чека се и до 9 сати

2 ч

1
Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.

Ауто-мото

Вожња постаје луксуз: Власт у Њемачкој тражи хитну интервенцију

2 ч

0

Више из рубрике

Потукли се због дјевојке, један хитно хоспитализован

Хроника

Потукли се због дјевојке, један хитно хоспитализован

4 ч

0
Несрећа у Новом Пазару, погинула дјевојчица

Хроника

Појавио се узнемирујући снимак погибије дјевојчице у Новом Пазару

20 ч

0
Тукли и понижавали радника Хитне помоћи

Хроника

Тукли и понижавали радника Хитне помоћи

20 ч

2
Полиција Србија

Хроника

Ужас у стану: Посвађао се са женом па јој сјекао руке

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

07

До 13 сати гласало више од 54 одсто бирача у Мађарској

14

07

Хорор у Хрватској: Испред зграде пронађено тијело жене, полиција у стану затекла још већи ужас

13

57

Какво нас вријеме очекује на Васкршњи понедјељак

13

54

Данас опрезно: Ево колико јаја смијете појести за Васкрс

13

38

Закуцао се у таблу са цијенама горива на бензинској пумпи: Има повријеђених

