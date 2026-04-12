Урађена прва трансплантација плућа у Србији

Хирурзи Клинике за грудну хирургију Универзитетског клиничког центра Србије обавили су прву трансплантацију плућа у Србији, а четрдесетдвогодишњи пацијент се добро опоравља.

- Са великим задовољством могу да кажем да је успјешно обављена прва трансплантација плућа у Србији, у сарадњи са тимом Медицинског универзитета у Бечу. Иако дуг пут предстоји, пацијент се добро опоравља - изјавила је директор Клинике Маја Ерцеговац.

илу-аутомобил

Ауто-мото

Вожња постаје луксуз: Власт у Њемачкој тражи хитну интервенцију

Према њеним ријечима, захват је плод дугог рада и систематских припрема, а читав протокол изграђен је по узору на трансплантациони програм у Бечу – припрема, процјена, хируршки рад и постоперативни ток, преноси РТС.

Доктор Славиша Башчаревић, који је боравио шест мјесеци на усавршавању у Бечу, описује подухват као велики искорак српског здравства.

- Читав тим је радио као цијелина. Ово је веома компликована, вишечасовна операција. Свако је знао своју улогу, на челу са врхунским стручњацима грудне хирургије, анестезиологије, пулмологије и остатком медицинског особља. Кључ свега је координација, посвећеност и прецизност - истакао је Башчаревић.

Храм Христа Спаситеља

Бања Лука

Погледајте васкршњу идилу у срцу Бањалуке

Операција је почела око 18.00 часова, а завршена је у раним јутарњим часовима.

Доктор Марко Поповић, који је узимао плућа од донора, истиче да операцији претходи вишедневна припрема, која почиње од момента када се сазна да постоји донор, до самог момента вађења плућа.

Координација експлантационих тимова је изузетно сложена, јер морају да се ускладе тимови који ваде срце, плућа, бубреге, да се након тога координише долазак остатка екипе и наставак процедуре.

Прочитајте више

Граница

Друштво

Хаос на границама: Нови систем направио колапс, чека се и до 9 сати

2 ч

1
Ротација на возилу хитне помоћи.

Свијет

Најмање двије особе погинуле у рушењу зграде

2 ч

0
Храм Христа Спаситеља у Бањалуци окупан сунцем

Бања Лука

Погледајте васкршњу идилу у срцу Бањалуке

2 ч

1
Чишћење

Савјети

Хороскопски знакови који су опсједнути чишћењем

3 ч

0

Више из рубрике

Маслачак, иза њега замагљени листови и трава

Здравље

Биљка која топи сало, чисти отрове из јетре и смањује шећер

3 ч

0
Вода чаша

Здравље

Зашто није препоручљиво пити воду коју сте наточили дан раније?

21 ч

0
Ораси

Здравље

Најстарија техника за мршављење: Довољна је само шака овога пред спавање

1 д

0
Спавање дјевојка сан кревет

Здравље

Који положај спавања је најздравији?

1 д

0

14

07

До 13 сати гласало више од 54 одсто бирача у Мађарској

14

07

Хорор у Хрватској: Испред зграде пронађено тијело жене, полиција у стану затекла још већи ужас

13

57

Какво нас вријеме очекује на Васкршњи понедјељак

13

54

Данас опрезно: Ево колико јаја смијете појести за Васкрс

13

38

Закуцао се у таблу са цијенама горива на бензинској пумпи: Има повријеђених

