Урађена прва трансплантација плућа у Србији

Хирурзи Клинике за грудну хирургију Универзитетског клиничког центра Србије обавили су прву трансплантацију плућа у Србији, а четрдесетдвогодишњи пацијент се добро опоравља.
- Са великим задовољством могу да кажем да је успјешно обављена прва трансплантација плућа у Србији, у сарадњи са тимом Медицинског универзитета у Бечу. Иако дуг пут предстоји, пацијент се добро опоравља - изјавила је директор Клинике Маја Ерцеговац.
Према њеним ријечима, захват је плод дугог рада и систематских припрема, а читав протокол изграђен је по узору на трансплантациони програм у Бечу – припрема, процјена, хируршки рад и постоперативни ток, преноси РТС.
Доктор Славиша Башчаревић, који је боравио шест мјесеци на усавршавању у Бечу, описује подухват као велики искорак српског здравства.
- Читав тим је радио као цијелина. Ово је веома компликована, вишечасовна операција. Свако је знао своју улогу, на челу са врхунским стручњацима грудне хирургије, анестезиологије, пулмологије и остатком медицинског особља. Кључ свега је координација, посвећеност и прецизност - истакао је Башчаревић.
Операција је почела око 18.00 часова, а завршена је у раним јутарњим часовима.
Доктор Марко Поповић, који је узимао плућа од донора, истиче да операцији претходи вишедневна припрема, која почиње од момента када се сазна да постоји донор, до самог момента вађења плућа.
Координација експлантационих тимова је изузетно сложена, јер морају да се ускладе тимови који ваде срце, плућа, бубреге, да се након тога координише долазак остатка екипе и наставак процедуре.
