Зашто није препоручљиво пити воду коју сте наточили дан раније?

Многе особе пију воду која је наточена дан раније и која је дуго стајала, а стручњаци објашњавају зашто то може бити штетно по здравље.
Дијететичарка Кристен Смит наводи да се држи правила од 12 сати за чашу воде. Након 12 сати она радије наточи и попије нову чашу воде.
Ипак, како додаје, можете попити чашу воде стару један дан све док није била изложена контаминантима или остављена непокривена.
"Током првих 12 сати неће бити довољно услова за размножавање бактерија. Након 12 сати, бактерије већ могу почети да се размножавају", поручила је дијететичарка.
Ако пијете воду од претходне вечери, вјероватно је све у реду. Међутим, ако је вода стајала цијели дан, боље је наточити нову чашу, чак и ако користите филтер за воду. Осим тога, дијељење воде с неким убрзава вријеме када би требало да је баците.
"Након што особа пије директно из флаше или чаше, бактерије из уста могу се пренијети на преосталу течност и почети да се размножавају. Због тога је најбоље попити воду одмах и бацити остатак, умјесто да је чувате за касније. Ипак, ако је једина опција боца воде која стоји цијели дан, боље је попити је него остати дехидриран", закључила је Смит.
