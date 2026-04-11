Најстарија техника за мршављење: Довољна је само шака овога пред спавање

Дешава ли вам се да вам желудац шаље сигнале да је празан, а ви сте отишли на спавање гладни јер нисте знали шта смијете да поједете?
Гомилање килограма је често главни разлог зашто се избјегава храна прије спавања. Међутим, неким људима је баш неопходан касни оброк, а ту су особе с дијабетесом, ниским нивоом шећера у криви или особе које се буде током ноћи због повећаног кортизола.
Постоји намирница која ће вам убрзати варење, побољшати сан и олакшати процес мршављења.
У питању су ораси.
Каран: Васкрсење нас подсјећа на темељне вриједности и истине нашег народа
Према ријечима нутриционисткиње Трејси Локвуд Бекерман, завијање у стомаку одаје да нам је потребно још калорија и нутријент.
Протеини, витамин Е, влакна, минерали, незасићене масне киселине… све то се налази у орасима, а само једна шака ораха садржи готово двоструко више антиоксиданса него иста количина било ког другог орашастог плода.
С овом антиоксидантском бомбом не треба претјеривати јер је она такође калоријска бомба па се зауставите на вријеме.
Ипак, ако желите да смршате, шака ораха ће вам само помоћи. Смириће вам желудац, олакшати варење и побољшати сан, преноси Крстарица.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
