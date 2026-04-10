Посљедице могу бити озбиљне: Ево шта се дешава са тијелом када не спавамо

Једна непроспавана ноћ довољна је да поремети концентрацију, расположење и способност доношења одлука, претварајући и најједноставније задатке у изазов. У ствари, истраживања показују да недостатак сна може имати ефекат сличан конзумацији алкохола када је ријеч о когнитивним способностима.
Али права прича почиње када се будност продужи. Већ након 24 сата без сна, тијело улази у стање видљивог дисбаланса - фокус слаби, рефлекси успоравају, а размишљање постаје конфузно. Како сати пролазе, ефекти постају све интензивнији и озбиљнији, захватајући готово сваки систем у организму.
Око 36. сата, јавља се неодољива потреба за сном. Тијело покушава да се „искључи“ кроз кратке, неконтролисане епизоде познате као мицрослееп - тренуци када мозак дословно на пар секунди престаје да региструје стварност. Управо тада свакодневне активности, попут вожње или рада, постају ризичне.
Након 48 сати, организам улази у озбиљан метаболички стрес. Хормони су у хаосу, ниво шећера у крви почиње да личи на предијабетично стање, а расположење осцилира између необјашњиве еуфорије и наглог пада енергије. Реалност постаје „клизава“, а способност процјене ситуација све слабија.
Када се пређе граница од 72 сата без сна, последице постају драматичне. Појављују се комплексне халуцинације, параноичне мисли и осјећај одвојености од сопственог тијела. Мозак, лишен одмора, почиње да брише границу између сна и јаве, док тијело губи способност нормалног функционисања.
Разлог за ове појаве крије се у поремећају неуротрансмитера попут допамина, који игра кључну улогу у расположењу, памћењу и обради информација. Без сна, мозак улази у стање преоптерећења, покушавајући да надокнади изгубљени РЕМ циклус - често кроз халуцинације и менталну дезоријентацију.
Дугорочно, хроничан недостатак сна повезан је са озбиљним здравственим проблемима: повишеним крвним притиском, болестима срца, дијабетесом типа 2, поремећајима метаболизма и ослабљеним имунитетом. У екстремним случајевима, као код ријетког поремећаја Фатал Фамилиал Инсомниа, потпуни губитак сна води ка неповратном пропадању организма.
Важно је разумети - тијело не „пуца“ одједном. Оно се постепено распада, губећи способност да регулише основне функције: температуру, хормоне, имунитет, па чак и срчани ритам.
Још једна заблуда коју многи негују јесте да се мањак сна може „надокнадити“ викендом. Истина је далеко комплекснија. Посљедице несанице могу трајати данима, па и недјељама - концентрација остаје нарушена, расположење нестабилно, а тијело у стању дисбаланса. Једна или двије дуже ноћи сна једноставно нису довољне да ресетују организам.
У суштини, сан није луксуз - он је основна потреба. Без њега, тијело и ум не функционишу, већ преживљавају. А разлика између та два стања, како се показује, може бити много већа него што се на први поглед чини.
