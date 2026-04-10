Колико су клубови у БиХ дали за плате играча

АТВ
10.04.2026 17:59

Дерби меч 23. кола између Борца и Сарајева
Фото: АТВ

Према најновијим подацима о финансијском учинку фудбалских клубова у БиХ за сезону 2024/25. који је објавила УЕФА, укупни приходи клубова Премијер лиге су 32 милиона евра.

Укупни приходи клубова који су прошле сезоне играли Премијер лигу БиХ били су поменута 32 милиона евра што представља раст од 12 одсто. Подсјетимо прошле сезоне је елиту у БиХ играло 12 клубова.

илу-беба-13032026

Србија

Беба рођена на бензинској пумпи: Објављена прва фотографија из возила Хитне помоћи

У извјештају се између осталог наводи да од укупне цифре чак осам милиона евра долази кроз УЕФА бонусе, а ту се мисли на учешће у клупским такмичењима, преноси "МеридианСпортБХ".

Велики је раст и од продаје улазница. Наиме у поређењу са сезоном 2023/2024. раст је од 59 одсто и укупан приход је два милиона евра.

Ту је и приход од ТВ права који износи милион евра. УЕФА је објавила и да су трошкови клубова на плате фудбалера и запослених чак 17 милиона евра.

Брак вјенчање

Породица

Муслиманка се удала за Србина, родитељи полудјели: Шок обрт након деценије

УЕФА је објавила и инфраструктурне податке па се наводи да су у посљедњих 10 година реализована само три значајна стадионска пројекта, те да је 92 одсто стадиона у власништву града или државе.

Више из рубрике

Фотографија коју је објавио Пафос (лијево) и оригинална фотографија фудбалера БиХ са заставом с љиљанима

Фудбал

Пафос избрисао заставу с љиљанима

10 ч

2
Српски фудбалер Срђан Мијаиловић у бијелом дресу ФК Црвена звезда води лопту у нападу свог тима.

Фудбал

Спектакл на Маракани: Звезда славила против Спартака

23 ч

0
Ливерпулов Александар Исак, десно, и Ливерпулов Мохамед Салах трче током загријавања пред прву утакмицу четвртфинала Лиге шампиона између Пари Сен Жермена и Ливерпула у Паризу, сриједа, 8. април 2026.

Фудбал

Слот максимално казнио Салаха: Ово се Египћанину никад није догодило

1 д

0
Хвича Кварацкхелија из ПСЖ-а пробија се кроз линију на путу ка постизању другог гола за свој тим током прве утакмице четвртфинала Лиге шампиона између Пари Сен Жермена и Ливерпула у Паризу.

Фудбал

ПСЖ савладао Ливерпул, али на Енфилд путује само са два гола предности

1 д

0

Пуцњава у центру града: Трагови крви видљиви на тротоару

Пораз Партизана у мечу који је био у знаку Бујошевића

Шта значи ако се пробудите између 3 и 4 сата ујутру?

Свења ухапшен након осам мјесеци бјекства

Милан Станковић на Велики петак прекинуо шутњу

