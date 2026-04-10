Колико су клубови у БиХ дали за плате играча

Према најновијим подацима о финансијском учинку фудбалских клубова у БиХ за сезону 2024/25. који је објавила УЕФА, укупни приходи клубова Премијер лиге су 32 милиона евра.
Укупни приходи клубова који су прошле сезоне играли Премијер лигу БиХ били су поменута 32 милиона евра што представља раст од 12 одсто. Подсјетимо прошле сезоне је елиту у БиХ играло 12 клубова.
У извјештају се између осталог наводи да од укупне цифре чак осам милиона евра долази кроз УЕФА бонусе, а ту се мисли на учешће у клупским такмичењима, преноси "МеридианСпортБХ".
Велики је раст и од продаје улазница. Наиме у поређењу са сезоном 2023/2024. раст је од 59 одсто и укупан приход је два милиона евра.
Ту је и приход од ТВ права који износи милион евра. УЕФА је објавила и да су трошкови клубова на плате фудбалера и запослених чак 17 милиона евра.
УЕФА је објавила и инфраструктурне податке па се наводи да су у посљедњих 10 година реализована само три значајна стадионска пројекта, те да је 92 одсто стадиона у власништву града или државе.
