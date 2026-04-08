ПСЖ савладао Ливерпул, али на Енфилд путује само са два гола предности

Фудбалери Пари Сен Жермена побиједили су Ливерпул резултатом 2:0 у првој утакмици четвртфинала Лиге шампиона одиграној у Паризу.
Стријелци за домаћи тим били су Дезире Дуе у 11. и Хвича Кварацхелија у 65. минуту.
ПСЖ је повео већ у 11. минуту након ударца Дуеа са лијеве стране, који је уз девијацију Гравенберха преварио голмана гостију.
Доминација домаћина: Парижани су у уводним фазама меча имали посјед лопте већи од 80 одсто, док је Ливерпул прилике тражио углавном преко Вирца и Фримпонга.
Улога Мамардашвилија: Голман Ливерпула зауставио је неколико изгледних прилика Дуеа, Кварацхелије и Дембелеа, чиме је спријечио убједљивији пораз свог тима.
У 65. минуту, на асистенцију Жоаа Невеша, Кварацхелија је изашао испред голмана, заобишао га и погодио за коначних 2:0.
Судија Хосе Марија Санчес је у 70. минуту првобитно досудио пенал за ПСЖ након старта Конатеа, али је након прегледа снимка поништио одлуку.
ПСЖ је до краја меча погодио стативу преко Дембелеа, док је Мендес пропустио прилику из контранапада.
