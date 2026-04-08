Венс: Иран погрешно разумио примирје

Аутор:АТВ
Коментари:0
Ирански преговарачи мислили су да прекид ватре између Сједињених Америчких Држава и Ирана укључује и Либан, али Вашингтон заправо није пристао на то, изјавио је данас, 8. априла амерички потпредсједник Џеј Ди Венс, додајући да је ријеч о неспоразуму.
"Примирја су увијек мало збрчкана. Никада не прођу без неких немира. Мислим да је то проистекло из легитимног неспоразума. Мислим да су Иранци сматрали да прекид ватре укључује и Либан, а једноставно није тако", рекао је Венс, преноси Ројтерс.
Он је додао да је став САД био да се фокус прекида ватре односи на Иран и америчке савезнике, укључујући Израел и државе Персијског залива, али не и Либан.
Осврнуо се и на објаву на мрежи X иранског предсједника парламента Мохамада Baghera Галибафа. Он је устврдио да су САД „отворено и јасно“ прекршиле три од десет клаузула иранског мировног приједлога од 10 тачака. Једна од њих односи се на Либан.
"Ако постоје само три тачке спорења, то сигнализује широки договор. Али заправо се питам колико Галибаф добро разумије енглески. Јер неке ствари које је рекао, искрено, нису имале смисла у контексту преговора које смо водили".
Додао је да је Израел, који данас дјелује у Либану, и који је према посљедњим информацијама убио више од 200 људи, пристао да покаже уздржаност у тој земљи, али није изнио више детаља.
"Израелци, колико ја разумијем, заправо су понудили да се мало контролишу у Либану, јер желе да се увјере да су наши преговори успјешни", рекао је потпредсједник САД.
Венс је навео да ће, у случају да Иран прекрши договор, бити озбиљних посљедица, истичући да Иран треба „озбиљно“ да сједне за преговарачки сто.
Република Српска
"Држимо јаке карте у рукама и добро ћемо одиграти. Што Иран буде више желио да нам да, више ће Иран добити из преговора. Ако Иран жели да дозволи да ови преговори пропадну због конфликта око Либана, што нема никакве везе са њима и за шта Сједињене Америчке Државе никада нису рекле да је дио примирја, то је у крајњој линији њихов избор. Мислимо да би то било глупо. Али то је њихов избор", рекао је Венс.
Он је истакао да Иран мора да направи „сљедећи корак“, јер амерички предсједник Доналд Трамп, у супротном, има начине како да настави рат.
Навео је да је Иран обећао да ће Ормуски мореуз остати отворен у наредне двије недјеље примирја.
Амерички потпредсједник претходно је рекао да, ако Иранци буду преговарали са САД „у доброј вјери“, споразум о окончању сукоба може бити постигнут, а постигнуто примирје оцијенио је као „крхко“.
Венс је рекао да су САД биле разочаране Европском унијом по питању Украјине, али да су и мађарски премијер Виктор Орбан и италијанска премијерка Ђорђа Мелони помогли Трамповој администрацији по том питању.
Портпаролка Бијеле куће Керолајн Левит раније данас је најавила да ће Венс, заједно са специјалним изасланицима Стивом Виткофом и Џаредом Кушнером, путовати у Исламабад на преговоре са иранском страном, преноси Танјуг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
08
15
08
14
07
54
07
48
07
46
Тренутно на програму