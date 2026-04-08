Нова мапа Европе забрињава: Већи дио је у црвеном, ево шта је са БиХ

Мапа наталитета Европе за 2025. годину показује јасну и забрињавајућу слику – готово цијели континент обојен је у црвено, што значи да се у већини земаља рађа премало дјеце за обнављање становништва.
Наш регион је у „жутој зони“ – што значи да је ситуација боља него у остатку Европе, али и даље недовољна.
Економија
Драстично пале цијене нафте након примирја Америке и Ирана
Према мапи, Босна и Херцеговина има стопу фетилитета од 1,57, Србија: 1,61, Хрватска: 1,49, а Словенија: 1,52, преноси Нова.
То значи да регион у просјеку стоји боље од већине Европе, али ниједна од ових земаља не достиже кључни праг од 2,1 дјетета по жени, који је потребан за обнављање становништва.
На цијелој мапи постоји само један простор у зеленој зони – гдје фертилитет прелази или достиже ниво обнављања становништва.
Сцена
Весна Змијанац имала тешко дјетињство, мајка је оставила
То јасно показује колико је ријетка ситуација у којој нека европска земља има довољно рођених.
Већина европских земаља налази се у црвеној зони:
Њемачка: око 1,30
Италија: око 1,14
Шпанија: око 1,11
Пољска: око 1,09
Велика Британија: око 1,39
Свијет
Од сутра дозвољене посјете светим мјестима у Јерусалиму
То значи да Европа у цјелини већ сада нема природну обнову становништва.
Најнижа вриједност на континенту забиљежена је у Украјини гдје је стопа од 0,85.
То је екстремно низак ниво, који указује на озбиљан демографски колапс.
Подаци Европске уније додатно потврђују тренд.
У 2024. години:
Бугарска: 1,72 (највиша стопа у ЕУ)
Француска: 1,61
БиХ
Цвијановић: Шмит дефинитивно одлази, а политичко Сарајево неће диктирати ко долази
Словенија: 1,52
На дну листе:
Малта: 1,01
Шпанија: 1,10
Литванија: 1,11
Дакле, чак и најбоље рангиране земље остају испод нивоа потребног за обнову становништва.
Кошарка
Ефес прекинуо Партизанов низ у најтужнијем дану за црно-бијеле
Разлози су сложени:
У Европи се прво дијете данас добија све касније, што додатно смањује укупан број рођених.
Пад наталитета значи:
Сцена
Жељко Митровић купио сарајевску телевизију
Европа се тренутно одржава захваљујући миграцијама, али без њих би пад био још израженији.
