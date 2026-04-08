Нова мапа Европе забрињава: Већи дио је у црвеном, ево шта је са БиХ

08.04.2026 22:36

Карта Европе обојена у црвено и жуто која приказује ниску стопу наталитета.
Мапа наталитета Европе за 2025. годину показује јасну и забрињавајућу слику – готово цијели континент обојен је у црвено, што значи да се у већини земаља рађа премало дјеце за обнављање становништва.

Наш регион је у „жутој зони“ – што значи да је ситуација боља него у остатку Европе, али и даље недовољна.

Према мапи, Босна и Херцеговина има стопу фетилитета од 1,57, Србија: 1,61, Хрватска: 1,49, а Словенија: 1,52, преноси Нова.

То значи да регион у просјеку стоји боље од већине Европе, али ниједна од ових земаља не достиже кључни праг од 2,1 дјетета по жени, који је потребан за обнављање становништва.

Једина „зелена тачка“ у Европи

На цијелој мапи постоји само један простор у зеленој зони – гдје фертилитет прелази или достиже ниво обнављања становништва.

То јасно показује колико је ријетка ситуација у којој нека европска земља има довољно рођених.

Европа готово цијела у црвеном

Већина европских земаља налази се у црвеној зони:

Њемачка: око 1,30

Италија: око 1,14

Шпанија: око 1,11

Пољска: око 1,09

Велика Британија: око 1,39

То значи да Европа у цјелини већ сада нема природну обнову становништва.

Најгоре стање

Најнижа вриједност на континенту забиљежена је у Украјини гдје је стопа од 0,85.

То је екстремно низак ниво, који указује на озбиљан демографски колапс.

Шта кажу званични подаци ЕУ

Подаци Европске уније додатно потврђују тренд.

У 2024. години:

Бугарска: 1,72 (највиша стопа у ЕУ)

Француска: 1,61

Словенија: 1,52

На дну листе:

Малта: 1,01

Шпанија: 1,10

Литванија: 1,11

Дакле, чак и најбоље рангиране земље остају испод нивоа потребног за обнову становништва.

Зашто наталитет пада

Разлози су сложени:

  • касније заснивање породице
  • несигурно тржиште рада
  • високи трошкови живота
  • промјене животних приоритета

У Европи се прво дијете данас добија све касније, што додатно смањује укупан број рођених.

Шта слиједи

Пад наталитета значи:

  • мање радне снаге
  • већи притисак на пензиони систем
  • убрзано старење становништва
Европа се тренутно одржава захваљујући миграцијама, али без њих би пад био још израженији.

