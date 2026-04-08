Аутор:АТВ
Коментари:0
Весна Змијанац је имала тешку породичну причу и компликован однос са покојном мајком Ковином.
Иако је живот пјевачице Весне Змијанац деценијама под лупом јавности, мало ко зна детаље њене болне породичне приче и тешког односа са покојном мајком Ковином. Иза њене блиставе каријере крије се тешка судбина.
Крајем јесени 1966. године, Ковина је тада малој Весни саопштила да ће, чим крене у школу, морати да је напусти и оде на рад у Беч због сиромаштва. Веснини родитељи су били разведени, а њен отац Душан је поштено слао новац за њено издржавање, што је, према Весниним ријечима, било сасвим довољно.
Дјевојчици тада није био јасан мајчин одлазак, јер њој није био потребан комфорнији живот и новац, већ очајничка потреба за мајчином љубављу и близином. Након мајчиног одласка, бригу о Весни преузела је бака у приградском насељу Ковачи крај Краљева.
Овај догађај оставио је дубок траг на пјевачицу.
"Оно што сигурно знам јесте да сам ја тада у мојој представи о њој изгубила мајку, а она у мени кћерку. Све оно што се касније догађало није могло саставити ту пукотину, ма колико се и она и ја трудиле", изјавила је Весна.
У својој аутобиографској књизи, коју је склапала пуне три године копајући по сопственим дневницима и најболнијим сјећањима, Весна је признала да је њихов однос био испуњен узајамним оптуживањима и непристајањем на различитости. Пјевачица је једном приликом истакла да би била поносна да је њена мајка данас жива, како би могла да јој покаже странице те књиге.
Ипак, њихов дугогодишњи јаз прекинула је тек смрт, а Весна се у књизи на емотиван начин осврнула на коначни растанак од мајке Ковине.
Весна је у својој књизи написала да се њен тридесетшестогодишњи неспоразум са мајком завршио тек када је она преминула. Нагласила је да њихова љубав никада није била правилно схваћена и искоришћена, а да је њихово заједништво било покидано и нарушено, као и да никада нису успјеле да задовоље потребу да она има мајку, а њена мајка кћерку, преноси Express.
Весна Змијанац је рођена у Никшићу, али пут ју је још као малу одвео у насеље Ковачи, недалеко од Краљева. Ту је одрасла, ту је ишла у школу, а ту је почела и своје прве музичке кораке, о чему причају мјештани насеља у ком је пјевачица живјела, само за емисију "Метар мога села".
Весна је одрасла са баком и деком, али је током одрастања ништа није спријечило да храбро прати своје снове.
Одмах на уласку у насеље Ковачи, екипи емисије "Метар мога села" сви су знали да објасне гдје се налази кућа пјевачице.
Кућа у којој је Весна одрасла је урушена и напуштена, а у истом дворишту се налази кућа њених рођака, преносе Магазин Новости.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
10 ч0
Сцена
16 ч0
Сцена
23 ч0
Сцена
1 д1
Најновије
Најчитаније
07
54
07
48
07
46
07
42
07
32
Тренутно на програму