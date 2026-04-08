Цвијановић: Посјета Доналда Трампа Млађег резултат значајних дипломатских активности

Аутор:

АТВ
08.04.2026 21:29

Жељка Цвијановић
Фото: АТВ

Посјета Бањалуци Доналда Трампа Млађег донијеће многе погодности Републици Српској и њеним грађанима, и она је још један резултат све значајнијих дипломатских активности званичника Српске, нагласила је ово српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.

Цвијановићева је истакла да Република Српска остаје отворена за разговоре са свим озбиљним партнерима, те да је то начин да се отклони неправда која јој је деценијама причињавана.

"Много година и деценија, већ три скоро, били смо на неки начин затворени и одмакнути, без могућности да искомуницирамо оно што ми видимо као реални проблем одје или да искомуницирамо оно што су ставови, политички ставови Републике Српске и сада је то неупоредиво боље. Али то није само због тога што смо ми агилни, ми смо и раније били агилни али су неке околности у свијету биле другачије и било вам је тешко да нађете саговорнике те врсте. Данас морамо рећи да уопште није тешко наћи саговорнике с којима можете реално да причате о реалним проблемима", додала је Цвијановић за РТРС.

Истиче да Српска жели да истина нађе свој пут.

"Били смо без могућности да искомуницирамо проблеме, а сада је то неупоредиво боље. То је зато што данас није тешко наћи саговорнике с којима можете реално да причате, без стереотипа, као што ти раде наше колеге из ФБиХ. За Српску то значи - пут ка истини и отклањању неправди", додала је Цвијановић.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп шаље делегацију на разговоре са Ираном

Наводи да данас многи људи са реалном позицијом у свијету размишљају на другачији начин.

"Наш циљ је циљ ка отклањању неправди. Када се дешавају ствари добре за Српску, Сарајево се од тог дистанцира. Не могу се више скривати иза лажних флоскула. Како год боље то погледате, од одузимања надлежности, притисака, различитих закона, море других примјера непринципијелног односа, јасно вам је зашто су ствари постале непомирљиве", наводи Цвијановић.

Истиче да се руководство Српске не усаглашава са колегама из ФБиХ, због њихових ставова.

"Они имају тај став да само оно што они говоре је исправно, а говоре само најгоре против Српске. Они који одлучују, схватају да је БиХ нешто што може да буде децентрализована креација", каже Цвијановић.

Више из рубрике

Радови на изградњи аутопута Бијељина-Рача

Република Српска

Аутопут Бијељина-Рача национални пројекат: Наређен хитан састанак

11 ч

1
Доналд Трамп Млађи и Игор Додик на панел-дискусији у Банском двору.

Република Српска

Бројне реакције на долазак Трампа Млађег у Бањалуку

11 ч

4
Доналд Трамп Млађи стигао у Бањалуку

Република Српска

Удружење произвођача електричне енергије сагласно са Трампом Млађим: Српска има значајну развојну шансу

11 ч

0
Зграда Привредне коморе Републике Српске

Република Српска

Добра вијест за привреду: Стижу страни инвеститори

12 ч

0

