Добра вијест за привреду: Стижу страни инвеститори

Посјета која је одјекнула и ван граница региона, Доналд Трамп Млађи у Бањалуци. Дан након посјете сумирају се утисци, али и поруке.
Ријеч је о догађају који Републику Српску ставља у фокус и шаље снажну поруку о њеној политичкој видљивости у свијету. Доналд Трамп Јуниор јуче је посјетио Републику Српску, односно Бањалуку и Лакташе, а на позив организационог секретара СНСД-а Игора Додика.
Енергетски и минерални ресурси, повољан порески систем. Порез на дивиденду 0 посто, порез на профит 10 одсто, те порези на зараде међу најнижим у региону, привлаче стране инвестиције.
Да је Српска поново у игри са битним свјетским адресама, чули су и амерички инвеститори, каже Игор Додик, на чији је позив на тло Српске дошао Доналд Трамп Млађи. Ускоро би, како каже, могли стићи и први инвеститори.
"Рецимо, стопе на добит, која су искуства што се тиче јефтине радне снаге, јефтине енергије и све су те неки предуслови помоћу којих можемо да привучемо инвеститоре, а најважније нам је да нађемо додатна радна мјеста да запослимо наше људе", рекао је организациони секретар СНСД-а Игор Додик.
Електрична енергија приоритетна је пословна прилика Републике Српске. То је велики корак за сарадњу са америчким компанијама, каже први човјек СНСД-а.
"Прије свега енергетика. То ми знамо, али је важно рећи да је то фокус америчког друштва. Обезбиједити што више енергената и то не само електричне енергије него и других енергената. Видимо како је свијет међусобно зависан. Чим имате један проблем на било којој тачки свијета, имате и овдје", истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Хидро ресурси Републике Српске недовољно су искориштени. Струја је све, каже Трамп Млађи. Без ње нема ни покретања вјештачке интелигенције која је све више у развоју. Прилика је то и за америчке фондове да инвестирају директно у домаће дата центре.
"Овдје ће то бити велика прилика за ову земљу, нешто што се може искористити. Имате и хидроелектране, можете изградити и дата центре, да тежите ка мањој бирократији. Колико сам чуо ви ни близу не користите капацитете које бисте могли и мислим да би то могла да буде одлична прилика за регион, да максимално искористите ту прилику зато што имате знање и све оно што је потребно, а послови се на основу тога отварају", изјавио је син америчког предсједника Доналд Трамп Млађи.
Инфраструктура, хотелијерство и некретнине привлаче америчке инвеститоре. Привредници очекују и већи прилив капитала, каже Горан Рачић. Пословни амбијент у Српској треба прилагођавати потребама страних инвеститора да би Српска била конкурентна и привлачна за нова улагања.
"Порука америчким инвеститорима је послата и сигурно је да ће то дати нови импулс, тако да у наредном периоду можемо очекивати значајно већи број инвеститора из Америке. Ви знате да су и хартије од вриједности које су емитоване на Лондонској берзи купљене од америчких инвеститора. То је већ на неки начин дало одређене резултате", јасан је предсједник Привредне коморе Републике Српске Горан Рачић.
Посјета је дошла као резултат отопљавања односа између САД-а и Републике Српске. Да сваки наш човјек који има познанства и капацитете у иностранству само 10 одсто енергије уложи у промоцију инвестиционих прилика имали бисмо далеко бржи економски замајац.
"Тако да, ово стварно поздрављам са аспекта јавне дипломатије. Јер, индивидуа, појединац, он то треба да препозна и доведе инвеститоре и пословне људе од утицаја и онда ће то донијети резултате са новим радним мјестима, инвестицијама, већим БДП-ом и бољитком за све наше грађане", појаснио је стручњак за економску дипломатију Синиша Пепић.
Добре су ово вијести за привреднике који би ускоро могли добити и прве пројекте. Сличне посјете очекују се и у наредном периоду, кажу из СНСД-а. Сигнал је то ширег геополитичког позиционирања и могућности за нове пословне прилике. Доказ да Бањалука постаје значајан центар дипломатских и пословних активности.
