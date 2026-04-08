Ефекти доласка Доналда Трампа Млађег већ видљиви: Отворена врата за сарадњу

Аутор:Кристина Секерез
Посјета која је одјекнула и ван граница региона, Доналд Трамп Млађи у Бањалуци. Дан након посјете сумирају се утисци, али и поруке.
Ријеч је о догађају који Републику Српску ставља у фокус и шаље снажну поруку о њеној политичкој видљивости у свијету. Доналд Трамп Јуниор јуче је посјетио Републику Српску, односно Бањалуку и Лакташе, а на позив организационог секретара СНСД-а Игора Додика.
Ефекти посјете Доналда Трампа Млађег већ се осјећају. Сам долазак много значи, привући ће то и друге инвеститоре, оцјена је Игора Додика, организационог секретара СНСД-а, на чији позив је
Трамп дошао.
"Већ смо данас имали конкретно један састанак и позив који нас је изненадио, који конкретно говори о неким активностима које потенцијални инвеститори желе да дођу у Републику Српску. Испитивали су стање, шта све можемо да понудимо и мислим да ће тек ефекти у неких наредних пар мјесеци, у неком можда и краћем периоду да се виде", рекао је организациони секретар СНСД-а.
Република Српска је доласком Трампа Млађег добила статус који сада мора да искористи, порука је премијера Сава Минића.
"Ова посјета, осим економског дијела има изузетно једну јаку политичку поруку. Је л'можете замислити прије годину дана у ово вријеме да је неко рекао да ће најближи представници, сродници и да не кажем лобисти из САД-а доћи у Бањалуку", истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Посјета Доналда Трампа Млађег Бањалуци потврђује да Република Српска гради односе са важним међународним партнерима у сигурном окружењу. Важно је што је Трамп Млађи препознао потребу да Американци дођу у Српску, каже то Милорад Додик.
"Ту треба гледати на спону нас из Републике Српске и нове администрације, јер смо са претходном имали веома негативна искуства. То није Америка са којим бисмо ми сарађивали и данас да је остала под управом Бајдена и те структуре. Ова структура Трампа омогућава да ми данас комуницирамо и одржавамо висок ниво комуникације", предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Не зна се коме је теже пала нова дипломатска побједа Српске и посјета сина америчког предсједника Трампа Бањалуци - Сарајеву или опозицији, написао је на Иксу Сташа Кошарац.
"Мртва трка! То много говори о Сарајеву, а много више о опозицији у Српској", казао је замјеник предсједавајуће Савјета министара БиХ Сташа Кошарац.
Бањалука постаје центар дипломатских дешавања. Са Српском се разговара, не држе јој се лекције, поручује Нина Сајић.
"Није нама нико јуче дошао да нам држи лекције, него је дошао да види, и то су неке ствари које су се дешавале иза камера, да види шта је то што ми можемо заједно да урадимо за будућност и у сваком случају на добробит оба народа и америчког и српског народа на овим просторима", истакла је бивши дипломата и професор међународних односа и безбједности на ФПН-у УНИБЛ Нина Сајић.
Република Српска није дозволила да је усисају ЕУ глобалисти. Политиколог Александар Павић каже да се Српска данас перципира као један од бедема одбране хришћанства. Трампова администрација на то полаже много, због чега подржава и Српску.
"Сигурно да је то сада, да се на Републику Српску гледа као на некога, једну политичку чињеницу која дели вредности за које се залагала Трампова администрација, између осталог одбране традиционалних вредности, одбране хришћанства“, рекао је политиколог Александар Павић.
Посјета је одјекнула не само унутар Републике Српске, БиХ, већ и у земљама у региону, па и шире. Долазак Трампа Млађег у Бањалуку је снажна порука Српској, али и Сарајеву, категоричан је министар правде Српске. Горан Селак поручује да кроз фамозне политичке процесе не треба понижавати Републику Српску, јер Српска сваким даном има све више пријатеља.
