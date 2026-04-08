Тешка несрећа у БиХ: Више особа повријеђено

08.04.2026 19:03

Фото: АТВ БЛ

У саобраћајној несрећи која се догодила данас у мјесту Челебићи код Коњиц повријеђене су три особе, потврђено је из Оперативног центра.

Како су навели дежурни службеници, несрећа се догодила око 14:15 сати, а у судару су учествовала три возила.

Убио супругу пред дјецом због "црне магије": Испливали језиви детаљи

На мјесто догађаја одмах су упућени припадници полиције и екипе хитне помоћи, који су повријеђеним особама пружили прву помоћ, након чега су превезене на даље медицинско збрињавање.

За сада није познат степен повреда учесника, као ни тачан узрок несреће, а више информација биће познато након полицијског увиђаја.

Хормушки мореуз поново затворен: Иран упутио пријетње

Саобраћај на овој дионици пута одвијао се отежано до завршетка увиђајних радњи, због чега се возачима савјетује додатни опрез приликом проласка кроз ово подручје.

(Црна-Хроника)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Обустава транзита нафте - представа Брисела и Кијева

13 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп открио ко иде на преговоре са Ираном

13 ч

0
Доналд Трамп Млађи на Панел дискусији у Банском двору у Бањалуци

Регион

Словеначка телевизија извјештавала о посјети Доналда Трампа Млађег Бањалуци (ВИДЕО)

13 ч

0
Граница

Регион

Ово морате знати ако планирате прелазити хрватску границу: Од петка нова правила

13 ч

0

Више из рубрике

Ротација на возилу хитне помоћи.

Хроника

Одјекнула снажна експлозија, има више повријеђених

14 ч

0
Глумио заштитника да би малољетницу присилио на проституцију

Хроника

Глумио заштитника да би малољетницу присилио на проституцију

15 ч

0
Бјегунац ухапшен и спроведен у КПЗ Бијељина

Хроника

Бјегунац ухапшен и спроведен у КПЗ Бијељина

20 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Превозио свиње без документације па нудио мито полицији

21 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

08

14

Брачни пар из САД-а након 70 година проведених заједно преминуо у размаку од девет сати

07

54

Непознате околности: Дјевојка пала са око 20 метара висине

07

48

Несметано одвијање саобраћаја

07

46

Гробари изашли на Плави мост и послали посљедњу поруку Душку Вујошевићу

07

42

Једна од најтежих битака у новијој српској историји почела прије 27 година

