Глумио заштитника да би малољетницу присилио на проституцију

08.04.2026 16:45

Више јавно тужилаштво у Панчеву је дана 8.4.2026. године Вишем суду у Панчеву подигло оптужницу против окривљеног М.В. (42) из Панчева, због сумње да је злоупотријебио малољетницу за проституцију.

За таква кривична дјела, запријећена је казна затвора од најмање пет година.

Окривљеном се ставља на терет да је у периоду од октобра 2024. године до 31.1.2025. године, у вечерњим часовима, врбовао малољетну оштећену, рођену 2010. године, штићеницу Дома за дјецу и омладину без родитељског старања "Споменак" у Панчеву, у циљу проституције, сексуалне експлоатације и употребе у порнографске сврхе.

Лажно представљање и злоупотреба

Сумња се да је, представљајући се оштећеној као здравствени радник, психотерапеут, злоупотребио њено повјерење и тешке здравствене и друге животне прилике, давао јој новац и друге користи и омогућавао јој да у његовом стану у Панчеву користи опојну дрогу марихуану.

Окривљени се терети да је у више наврата мобилним телефоном снимао полне односе које су он и лице мушког пола имали са оштећеном, а сачињене видео записе је слао наведеном лицу, док је један видео запис приказивао другим штићеницама Дома.

Оптужницом се предлаже да се окривљени огласи кривим, казни по закону, те да плати трошкове кривичног поступка, преноси Информер.

