Макљажа у аутобусу: Тукао мушкарца док није остао без свијести

Аутор:АТВ
Коментари:0
Два мушкарца потукла су се у Жаркову, а сумња се да је један од њих остао без свијести.
Како преносе београдски медији, до свађе, а потом и туче мушкараца дошло је у аутобусу који саобраћа на линији 37, на стајалишту код Основне школе "Љуба Ненадовић".
Фудбал
Инцидент је пријављен полицији која је одмах изашла на лице мјеста, а пријављено је и да један од мушкараца лежи без свијести.
На лице мјеста изашла је и Хитна помоћ и повријеђени мушкарац превезен је на даље лијечење у Ургентни центар, преноси Информер.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
7 ч0
Градови и општине
7 ч0
Друштво
7 ч0
Наука и технологија
7 ч0
Хроника
9 ч0
Хроника
9 ч0
Хроника
11 ч0
Хроника
13 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму