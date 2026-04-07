Преминула жена коју је избо унук њеног партнера

07.04.2026 15:48

Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Трагедија у Обреновцу добила је најцрњи епилог.

Несрећна жена, невјенчана супруга власника локалног објекта, подлегла је језивим повредама у болници након што ју је унук њеног партнера дивљачки избо ножем усред бијела дана!

Иако су се љекари сатима борили за њен живот након што је са тешким убодним ранама транспортована из центра града, ране су биле фаталне. Подсјетимо, њу је након краће расправе напао унук њеног супруга испред породичног локала.

Дјед нападача, који је херојски скочио испред ножа како би заштитио жену, такође је повријеђен и налази се под љекарским надзором, али је његова супруга, нажалост, издахнула.

Полиција спријечила још већи крвави пир

Снимци које је објавио Телеграф.рс приказују тренутак када је убица савладан. Припадници обреновачке полиције реаговали су надљудском брзином - с обзиром на то да је нападач био у потпуном растројству, вјерује се да би број жртава био већи да патрола није интервенисала у секунди и оборила га на бетон.

"Чули смо да је јадна жена издахнула. То је страшно, познавали смо их, мирни људи. Тај мали је направио пакао од живота свима. Свака част полицији што га је одмах 'покупила', ко зна шта би још урадио," кажу комшије за Телеграф.рс.

Породица огрезла у насиљу?

Овај злочин додатно потреса јавност јер се сазнаје да "ивер не пада далеко од кладе". Док унук сада одговара за тешко убиство, његов отац је већ под истрагом због пуцњаве и решетања која се догодила прије пар мјесеци. Чини се да је ова породица већ дуже вријеме била "темпирана бомба".

