Огласила се ПУ Градишка о паљевини аута Саше Рађевића

Аутор:

Огњен Матавуљ
07.04.2026 11:32

запаљен аутомобил
Фото: АТВ

Градишка полиција интезивно трага за особама које су синоћ запалиле аутомобил ”рено”, власништво Саше Рађевића, оптуженика у предмету ”Сториџ” и ”Транспортер”.

У ПУ Градишка наводе да им је синоћ у 22.30 часова пријављено је да је на подручју града дошло до пожара на путничком аутомобилу приватно власништво.

У Градишци запаљен аутомобил оптуженика у предмету ”Сториџ”

”Полицијски службеници ПУ Градишка предузимају мјере и радње у циљу идентификовања извршиоца и расвјетљавања кривичног дјела изазивање опште опасности. Све мјере и радње предузимају се под надзором Окружног јавног тужилаштва Бањалука”, саопштила је ПУ Градишка.

Посут бензином, бачена и бомба

Увиђај је још у току. Како сазнаје АТВ први резултати истраге указују да је возило поливено запаљивом течношћу, највјероватније бензином, а потом је испод њега бачена ручна бомба. То је изазвало јаку детонацију, а затим и пожар на аутомобилу који је у потпуности изгорио. Мотив напада се истражује.

Рађевић ухапшен са два килограма кокаина

Саша Рађевић од јануара се налази у притвору у Војковићима након што је ухапшен у акције ”Лука” у којој су заплијењена два килограма кокаина. Кућу су користили његова супруга и син Срђан, који је заједно с оцем 2022. хапшен и притваран у акцији ”Fugitive” због сумње да су се бавили трговином наркотика. Оптужница до данас није подигнута.

Оптужен у предмету ”Сториџ”

Саша Рађевић раније је означен као један од чланова криминалне групе Бојана Цвијетића, некадашњег савјетника у Министарству безбједности БиХ, којима је пред Судом БиХ у току суђење по оптужници за шверц више од три тоне дроге. Оптужницом је обухваћено 18 особа и ради се о једном од првих предмета у којима су кориштени докази из апликација ”Скај” и ”Аном”.

