Преминуо младић (29) који је повријеђен у тешкој несрећи у Лакташима

Аутор:АТВ
Младић А.К. (29), који је задобио тешке повреде у саобраћајној несрећи у Лакташима крајем марта, преминуо је у Универзитетско-клиничком центру у Бањалуци.
Он је након несреће био прикључен на апарате за механичку вентилацију, али је, упркос напорима љекара да му спасу живот, преминуо јуче, сазнаје Српскаинфо.
С друге стране, стање дјевојке која је такође повријеђена у несрећи и даље је тешко.
Подсјећамо, како је раније саопштено из бањалучког тужилаштва, несрећа се догодила 29. марта око 04.30., када је аутомобил BMW којим је управљао А.К. (29) из Приједора слетио са коловоза.
"Приликом саобраћајне несреће, возач А.К. из Приједора и сувозач К.К. (18) из Лакташа задобили су тјелесне повреде. Повријеђеним особама је пружена љекарска помоћ и они су смјештени у Универзитетско клинички центар Републике Српске у Бањалуци", навели су раније из тужилаштва.
Увиђај је обавио дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, заједно са полицијским службеницима Полицијске станице Лакташи.
Тужилац је наложио да се предузму све потребне истражне мјере и радње, као и вјештачења, на утврђивању свих околности поменуте саобраћајне несреће.
