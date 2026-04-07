Акција ”Траг”: Ухапшен Мирослав Крстић, заплијењен кокаин

Аутор:

Огњен Матавуљ
07.04.2026 08:38

Коментари:

0
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Мирослав Крстић из Источне Илиџе ухапшен је у оквиру акције ”Траг” у којој је пронађено и заплијењено 376.5 грама кокаина, потврђено је за АТВ.

Акцију су спровели полицијски службеници ПУ Источно Сарајево, а односи се на расвјетљавање и документовање кривичних дјела из области неовлаштене производње и промета опојних дрога.

”У акцији ”Траг” ухапшен је М.К. из Источне Илиџе.По наредби Основног суда у Сокоцу, а уз сагласност Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву извршен је претрес возила, куће и помоћних објеката које је користио осумњичени и том приликом пронађено је и одузето 376,53 грама опојне дроге кокаин, три дигиталне ваге за прецизно мјерење и два мобилна телефона”, саопштила је ПУ Источно Сарајево.

Осумњичени Крстић спроведен је на криминалистичку обраду, након које ће бити предат у надлежност тужилаштва уз извјештај о почињеном кривичном дјелу неовлаштена производња и промет опојних дрога.

