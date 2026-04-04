Logo
Large banner

Привредник поклања стан дјеци настрадалих Митрића и покреће акцију: Три дјетета, три стана

Аутор:

Биљана Стокић
04.04.2026 15:45

Коментари:

6
Ненад Митрић (33) и његова супруга Недељка Митрић (32) погинули у саобраћајној несрећи која се код Брода у мјесту Ново Село.
Фото: Društvene mreže

Привредник из Дервенте Миланко Балешевић одлучио је да поклони стан од 55 квадрата дјеци страдалог свештеника Ненада Митрића и његове супруге Недељке и позвао је на акцију прикупљања средстава за куповину још два стана.

"Три дјетета,три стана. Након трагедије која је погодила наш град и регион те оставила троје дјеце без родитеља, ријечи су мале пред оним што је изгубљено. Али у тој тузи, лијепо је видјети да смо се као људи организовали и ујединили да сви желимо помоћи. Да свако даје колико може јер није важно колико, већ да долази од срца. Родитеље им не можемо вратити. Али можемо учинити да не остану сами. Зато сам донио одлуку да покренем ову причу и акцију три дјетета,три стана.. Један стан 55м² у Дервенти овој дјеци ћу лично поклонити те молим будућег старатеља ове дјеце да ми се јави послије Васкрса ради нотарског уговора", написао је Балешевић.

Он је ову објаву подијелио ради транспарентности и истине са надом ће се наћи још два човјека или двије фирме те им обезбиједити још два стана.

"Да свако од ове дјеце добије свој дом, мјесто одакле ће сутра кренути у нови живот, гдје ће одрастати и учити.

Новац који скупља вјерни народ нека им остане за потребе живота док сами не буду могли бринути о себи, стварати и радити", написао је Балешевић.

Он је нагласио да сада нису потребне ријечи хвале, него да се у овој несрећи обезбиједе још два дома за све малишане.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ненад Митрић

Недељка Митрић

Дервента

Миланко Балешевић

Хуманитарна акција

Коментари (6)
Large banner

Ненад Митрић (33) и његова супруга Недељка Митрић (32) погинули у саобраћајној несрећи која се код Брода у мјесту Ново Село.

  • Најновије

  • Најчитаније

08

37

Вујичић: ЦИК дјелује на граници закона и нарушава интегритет избора

08

34

Аутобус ударио бициклисту у Бањалуци

08

27

Дојаве о бомбама у двије бањалучке школе

08

26

Инспекције изрекле 450.000 КМ казни због маржи

08

17

БиХ у фокусу међународног пословног форума у кинеском граду Вухану

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner