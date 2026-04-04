Привредник поклања стан дјеци настрадалих Митрића и покреће акцију: Три дјетета, три стана

Аутор:Биљана Стокић
Коментари:6
Привредник из Дервенте Миланко Балешевић одлучио је да поклони стан од 55 квадрата дјеци страдалог свештеника Ненада Митрића и његове супруге Недељке и позвао је на акцију прикупљања средстава за куповину још два стана.
"Три дјетета,три стана. Након трагедије која је погодила наш град и регион те оставила троје дјеце без родитеља, ријечи су мале пред оним што је изгубљено. Али у тој тузи, лијепо је видјети да смо се као људи организовали и ујединили да сви желимо помоћи. Да свако даје колико може јер није важно колико, већ да долази од срца. Родитеље им не можемо вратити. Али можемо учинити да не остану сами. Зато сам донио одлуку да покренем ову причу и акцију три дјетета,три стана.. Један стан 55м² у Дервенти овој дјеци ћу лично поклонити те молим будућег старатеља ове дјеце да ми се јави послије Васкрса ради нотарског уговора", написао је Балешевић.
Он је ову објаву подијелио ради транспарентности и истине са надом ће се наћи још два човјека или двије фирме те им обезбиједити још два стана.
"Да свако од ове дјеце добије свој дом, мјесто одакле ће сутра кренути у нови живот, гдје ће одрастати и учити.
Новац који скупља вјерни народ нека им остане за потребе живота док сами не буду могли бринути о себи, стварати и радити", написао је Балешевић.
Он је нагласио да сада нису потребне ријечи хвале, него да се у овој несрећи обезбиједе још два дома за све малишане.
Јусуф Нуркић донирао новац за дјецу страдалог свештеника Ненада Митрића?
