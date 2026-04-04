Медвјед направио хаос: Уништен пчелињак и кошнице

04.04.2026 14:05

Снимак са надзорних камера на којем се виде три медвједа како се крећу у дворишту куће. На другој слици се виде поломљене кошнице
Фото: Facebook/Biljanska Dolina

Медвјед је потпуно уништио пчелињак домаћина Заима Јашаревића из Мехурића код Травника. То је објављено на Фејсбук страници Биљанска Долина, а како наводе, кошнице су разбијене, оквири разбацани, а пчелиња друштва која су требала донијети плодове овог прољећа су десеткована.

"За сваког пчелара ово није само материјални губитак, већ и губитак великог труда, љубави и рада који се улаже у ова племенита бића", наводе у објави.

Како истичу, штета на пчелињаку се догодила у сриједу, 1. априла, а такође упозоравају мјештане на повећану активност и појаву медвједа на више локација у овом крају протеклих дана.

"Мехурић, Поде па и овај приложени видео запис који смо добили од нашег мјештанина, становника Чукала, приказује кретање медвједа у насељу Доње Чукле, што је забиљежено 2. априла, око 23:50 сати. Медвједи су примијећени како се крећу цестом, изравно између насељених кућа. С обзиром на то да на овом подручју има доста стоке у шталама, али што је најважније, да наша д‌јеца тим истим путевима пјешаче у школу и мектеб, апелујемо на све на максималан опрез", наводе на страници Биљанска Долина.

Позвали су суграђане да избјегавају кретање неосвијетљеним дијеловима у касним вечерњим и раним јутарњим сатима.

