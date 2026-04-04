Ниво Босне у опадању, пут у насељу Врањак и даље затворен

СРНА
Због задржавања воде на коловозу забрањен је саобраћај на регионалном путу Добој-Модрича у мјесту Врањак.
Самостални стручни сарадник за Цивилну заштиту у општини Модрича Милан Јефтић рекао је да је протекле ноћи око 1.30 часова путнички саобраћај прекинут због изливања ријеке Босне.
- Вода се излила на пољопривредно земљиште и дио регионалног пута, због чега је проглашена редовна одбрана од поплава - рекао је новинарима Јефтић.
Он је навео да је тренутно водостај Босне у Модричи 220 центиметара и да је у опадању.
Јефтић је рекао да на подручју Модриче није пријављена штета на стамбеним и помоћним објектима, а да је пријављено 25 клизишта углавном на бродском дијелу општине.
