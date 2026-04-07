Гатачки антихерој: Оптужен за крађу краденог горива!

Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:0
Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло је оптужницу против О.М. (32) из Гацка који је у децембру ухапшен с више од 1.000 литара дизела украденог из круга РиТЕ Гацко.
Гачанину се на терет ставља да је починио кривично дјело утаје, за које је запријећена новчана или казна до једне године затвора. Ради се о кривичном дјелу које се гони на приједлог оштећеног, што је у овом случају РиТе Гацко које је и тражило кривично гоњење О.М.
Све се одиграло 8. децембра прошле године. У оптужници се наводи да је О.М. радио на одржавању радних машина приватне фирме које су се налазиле на сепарацији каменолома у мјесту Геља Љут код Гацка. Након што је поправио један од камиона кренуо је у пробну вожњу и у близини сметљишта је пронашао 47 канистера напуњених са по 25 литара дизел горива.
”Претпоставио је да гориво у канистерима потиче из радних машина РиТЕ Гацко и да је то гориво непозната особа претходно украла и припремила за транспорт. Поред канистера је пронашао гумено цријево дугачко шест метара, које је служило за истакање горица. Након проналаска горива и цријева све је утоварио у свој аутомобил ”мерцедес МЛ”, без регистарских ознака”, наводи се у оптужници.
Додаје се да је оптужени био способан да схвати значај свог дјела, да управља својим поступцима и свјестан да чини забрањено дјело.
Економија
Не престаје крађа горива из РиТЕ Гацко
”Возило, с натовареним канистерима, повезао је макадамским путем према Автовцу. Након што се укључио на јавни пут зауставила га је патрола ПС Гацко који су примјетили канистере. Осумњичени је полицији добровољно предао гориво, а потом је ухапшен”, наводи се у оптужници.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
15 ч0
Хроника
16 ч1
Хроника
17 ч0
Хроника
17 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму