Гатачки антихерој: Оптужен за крађу краденог горива!

Огњен Матавуљ
07.04.2026 12:30

Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло је оптужницу против О.М. (32) из Гацка који је у децембру ухапшен с више од 1.000 литара дизела украденог из круга РиТЕ Гацко.

Гачанину се на терет ставља да је починио кривично дјело утаје, за које је запријећена новчана или казна до једне године затвора. Ради се о кривичном дјелу које се гони на приједлог оштећеног, што је у овом случају РиТе Гацко које је и тражило кривично гоњење О.М.

Поправио камионкан па нашао 47 канистера дизела

Све се одиграло 8. децембра прошле године. У оптужници се наводи да је О.М. радио на одржавању радних машина приватне фирме које су се налазиле на сепарацији каменолома у мјесту Геља Љут код Гацка. Након што је поправио један од камиона кренуо је у пробну вожњу и у близини сметљишта је пронашао 47 канистера напуњених са по 25 литара дизел горива.

Гориво натоварио у нерегистровани ауто

”Претпоставио је да гориво у канистерима потиче из радних машина РиТЕ Гацко и да је то гориво непозната особа претходно украла и припремила за транспорт. Поред канистера је пронашао гумено цријево дугачко шест метара, које је служило за истакање горица. Након проналаска горива и цријева све је утоварио у свој аутомобил ”мерцедес МЛ”, без регистарских ознака”, наводи се у оптужници.

Наишао на патролу полиције

Додаје се да је оптужени био способан да схвати значај свог дјела, да управља својим поступцима и свјестан да чини забрањено дјело.

Не престаје крађа горива из РиТЕ Гацко

”Возило, с натовареним канистерима, повезао је макадамским путем према Автовцу. Након што се укључио на јавни пут зауставила га је патрола ПС Гацко који су примјетили канистере. Осумњичени је полицији добровољно предао гориво, а потом је ухапшен”, наводи се у оптужници.

