Малољетник прије убиства претраживао ''кад могу кући'', па исто питао полицију док је жена умирала

АТВ
07.04.2026 18:08

Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Трагедија у Обреновцу добила је нови, застрашујући обрт.

Малољетник (16), који је осумњичен да је ножем усмртио М. М. и тешко повриједио свог дједа М.П. (77), показао је језиву хладнокрвност - прије злочина је истраживао казне, а након хапшења инспекторима поставио питање које је све оставило у шоку!

Према незваничним сазнањима са терена, овај шеснаестогодишњак је прије самог напада на интернету претраживао "када може да иде кући након напада" и какве су законске посљедице за малољетнике.

Да се не ради о тренутном помрачењу ума, већ о застрашујућој прорачунатости, говори и податак да је исто питање поставио инспекторима одмах након што му је полиција ставила лисице на руке!

