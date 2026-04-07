Малољетник прије убиства претраживао ''кад могу кући'', па исто питао полицију док је жена умирала

Аутор:АТВ
Трагедија у Обреновцу добила је нови, застрашујући обрт.
Малољетник (16), који је осумњичен да је ножем усмртио М. М. и тешко повриједио свог дједа М.П. (77), показао је језиву хладнокрвност - прије злочина је истраживао казне, а након хапшења инспекторима поставио питање које је све оставило у шоку!
Према незваничним сазнањима са терена, овај шеснаестогодишњак је прије самог напада на интернету претраживао "када може да иде кући након напада" и какве су законске посљедице за малољетнике.
Да се не ради о тренутном помрачењу ума, већ о застрашујућој прорачунатости, говори и податак да је исто питање поставио инспекторима одмах након што му је полиција ставила лисице на руке!
