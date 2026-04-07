Сутра без струје 23 насеља и шест улица у Бањалуци

Због планираних радова на електроенергетској мрежи, сутра ће без струје у Бањалуци бити 23 насеља и шест улица, саопштено је из "Електрокрајине".
Од осам до 10 часова без струје ће бити дијелови насеља Мотике, Шарговац, Туњице, Вујиновићи, Залужани, Куљани и Рамићи.
Од осам до 15 часова електричне енергије неће имати дијелови улица Душана Суботића, Карађорђева (бројеви 1-59), Крајишких бригада (бројеви 1-7), Омладинска (број 2) и Велибора Јањетовића.
Од девет до 11 часова без струје ће бити дио насеља Горња Пискавица, као и дио насеља Обровац, те дијелови насеља Туњице, Дракулић, Шарговац и Раковачке Баре.
Од девет до 14 часова без електричне енергије биће дио улице Љевчанска и дио насеља Буквалек-Банушићи.
Од 9.30 до 13.30 часова без струје ће бити Јеврејска улица и Улица краља Алфонса XIII број 1.
Од 11 до 14 часова без електричне енергије остаће дијелови улица Средњошколска, Драгана Бубића, Бранка Грбчића и Ивана Горана Ковачића.
Од 11.30 до 13.30 часова без струје ће бити дијелови насеља Бистрица, Јанковићи и Караула.
