Сутра без струје 23 насеља и шест улица у Бањалуци

АТВ
07.04.2026 17:46

Стубови за струју.
Због планираних радова на електроенергетској мрежи, сутра ће без струје у Бањалуци бити 23 насеља и шест улица, саопштено је из "Електрокрајине".

Од осам до 10 часова без струје ће бити дијелови насеља Мотике, Шарговац, Туњице, Вујиновићи, Залужани, Куљани и Рамићи.

Од осам до 15 часова електричне енергије неће имати дијелови улица Душана Суботића, Карађорђева (бројеви 1-59), Крајишких бригада (бројеви 1-7), Омладинска (број 2) и Велибора Јањетовића.

Од девет до 11 часова без струје ће бити дио насеља Горња Пискавица, као и дио насеља Обровац, те дијелови насеља Туњице, Дракулић, Шарговац и Раковачке Баре.

илу-аутомобил.webp

Ауто-мото

Једно дугме у ауту многи користе а може да вас убије

Од девет до 14 часова без електричне енергије биће дио улице Љевчанска и дио насеља Буквалек-Банушићи.

Од 9.30 до 13.30 часова без струје ће бити Јеврејска улица и Улица краља Алфонса XIII број 1.

Од 11 до 14 часова без електричне енергије остаће дијелови улица Средњошколска, Драгана Бубића, Бранка Грбчића и Ивана Горана Ковачића.

Од 11.30 до 13.30 часова без струје ће бити дијелови насеља Бистрица, Јанковићи и Караула.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Више из рубрике

Драшко Станивуковић

Бања Лука

Тужилаштво обуставило истрагу против Драшка Станивуковића

12 ч

1
Оклопно возило САЈ-а Деспот на семафору у центру Бањалуке док се очекује долазак Доналда Трампа Млађег

Бања Лука

Појачане мјере безбједности у Бањалуци

14 ч

0
Возач уништио фасаду зграде

Бања Лука

Бахатост у Бањалуци: Возач уништио фасаду зграде па побјегао

16 ч

0
Снијег

Бања Лука

Познато до када грађани могу пријавити штету насталу усљед снијега

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

00

14

Због дјеце страдалог свештеника из Дервенте на ногама и Америка

23

38

Одјекују експлозије: Иран напао пред истек ултиматума

23

30

Свештеник Дарко спасио живот свештенику Богдану

23

23

Звезда се уздигла након пораза у дербију: Париз пао

23

15

Брејк Бајерна у Мадриду, Минималац Арсенала

