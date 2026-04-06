Познато до када грађани могу пријавити штету насталу усљед снијега

Штету насталу усљед обилног снијега Бањалучани од данас до 14. априла грађани могу пријавити Одсјеку за послове цивилне заштите и Професионалне територијално ватрогасно-спасилачке јединице града.

Из овог одсјека наведено је да грађани штету могу пријавити путем броја телефона 051/498-261 тако што ће доставити основне податаке о локацији и врсти настале штете.

- Позивају се грађани да благовремено пријаве уочену штету како би надлежне градске службе могле правовремено реаговати и предузети све потребне мјере из своје надлежности - саопштено је из градског Одсјека за послове цивилне заштите и Професионалне територијално ватрогасно-спасилачке јединице.

Они наводе да ће након истека рока за пријаве Комисија за процјену штете изаћи ће на терен ради вршења процјене оштећених објеката и пољопривредних добара, на основу благовремено поднесених пријава.