Добре вијести за Зорицу Брунцлик

Аутор:

АТВ
07.04.2026 18:03

Фото: Youtube screenshot/RTS Najlepše narodne pesme

Музичка дива Зорица Брунцлик послије тешког периода и операције враћа се у Пинкове звезде, сазнаје Телеграф.

Наиме, она ће се већ крајем априла вратити у црвену столицу музичког такмичења, а колико публика, толико и њене колеге овај тренутак исчекују са нестрпљењем.

Како наводи извор близак Телеграфу, опоравак пјевачице иде по плану и прогнозама љекара.

"Њено стање се знатно поправило, опоравак тече процесом који су јој предвидели лекари. Све иде баш како треба. Она полако враћа снагу, па ће се крајем априла вратити у Пинкове звезде", поручио је извор.

Познат је и тачан датум када се Зорица враћа на мале екране, али све се чува у строгој тајности.

Водитељка Бојана Лазић стигла је расположена на снимање музичког такмичења "Пинкове Звезде", јуче, 6. априла.

Она је открила да би Зорица Брунцлик требало да се врати у такмичење ускоро.

Саша Ковачевић

Сцена

Саша Ковачевић и Зорана чекају прву бебу

"Ја се надам да ће се Зорица вратити прије дуела, ту је Кемиш сада. Он се не би појављивао овдје да Зорица није добро, расположен је", открила је водитељка за медије.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Зорица Брунцлик

Пјевачица

Пинкове Звезде

Више из рубрике

Саша Ковачевић и Зорана чекају прву бебу

Сцена

Саша Ковачевић и Зорана чекају прву бебу

9 ч

0
Старлета Станија Добријевић

Сцена

Послије хаос са Мајом и Асмином одлучила! Ево кад Станија напушта Елиту

17 ч

0
Офсет стиже на доделу музичких награда iHeartRadio, 17. марта 2025. године, у позоришту Долби у Лос Анђелесу.

Сцена

Пуцњава испред касина: Рањен амерички репер Офсет

18 ч

0
Зорица Брунцлик није ОК: Пјевач о здрављу колегинице

Сцена

Зорица Брунцлик није ОК: Пјевач о здрављу колегинице

1 д

0

Због дјеце страдалог свештеника из Дервенте на ногама и Америка

Одјекују експлозије: Иран напао пред истек ултиматума

Свештеник Дарко спасио живот свештенику Богдану

Звезда се уздигла након пораза у дербију: Париз пао

Брејк Бајерна у Мадриду, Минималац Арсенала

