Добре вијести за Зорицу Брунцлик

Музичка дива Зорица Брунцлик послије тешког периода и операције враћа се у Пинкове звезде, сазнаје Телеграф.
Наиме, она ће се већ крајем априла вратити у црвену столицу музичког такмичења, а колико публика, толико и њене колеге овај тренутак исчекују са нестрпљењем.
Како наводи извор близак Телеграфу, опоравак пјевачице иде по плану и прогнозама љекара.
"Њено стање се знатно поправило, опоравак тече процесом који су јој предвидели лекари. Све иде баш како треба. Она полако враћа снагу, па ће се крајем априла вратити у Пинкове звезде", поручио је извор.
Познат је и тачан датум када се Зорица враћа на мале екране, али све се чува у строгој тајности.
Водитељка Бојана Лазић стигла је расположена на снимање музичког такмичења "Пинкове Звезде", јуче, 6. априла.
Она је открила да би Зорица Брунцлик требало да се врати у такмичење ускоро.
"Ја се надам да ће се Зорица вратити прије дуела, ту је Кемиш сада. Он се не би појављивао овдје да Зорица није добро, расположен је", открила је водитељка за медије.
