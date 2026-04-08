Бјегунац ухапшен и спроведен у КПЗ Бијељина

08.04.2026 11:57

Фото: АТВ

Судска полиција Републике Српске ухапсила је Жељка М. из Братунца и спровела ха на издржавање мјере притвора у КПЗ Бијељина.

Жељко М. одређено вријеме је био недоступан Окружном суду у Бијељини.

”Ж.М. је ухапшен по наредби Окружног суда у Бијељини због кривичног дјела неовлаштена производња и промет дрогом. Одређена му је мјера притвора у трајању од 30 дана”, саопштила је Судска полиција.

Додају да је након хапшења бјегунац спроведен на издржавање мјере притвора у КПЗ Бијељина.

