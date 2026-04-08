Ово морате знати ако планирате прелазити хрватску границу: Од петка нова правила

Од петка, 10. априла, државе чланице ЕУ започињу с потпуном примјеном система уласка и изласка - ЕЕС (Entry/Exit System), чиме завршава његово постепено увођење и прелази се на искључиво дигитално евидентирање прелазака вањских граница шенгенског простора, саопштио је МУП РХ.
"За грађане Хрватске и остале држављане ЕУ нема никаквих промјена осим веће сигурности. Највеће новости односе се на путнике из трећих земаља", казао је у изјави на Фацебооку хрватски министар унутрашњих послова Давор Божиновић.
Умјесто досадашњег печатирања пасоша, сви ће се подаци евидентирати дигитално, укључујући путне исправе и биометријске податке. Тиме се омогућује прецизно праћење допуштеног боравка, отежава кориштење кривотворених документа те аутоматски открива прекорачење боравка. Уз то, државе чланице први пут ће размјењивати податке о преласцима границе у стварном времену, што додатно јача сигурност, истакнуо је Божиновић.
Казао је да је Хрватска већ активно укључена у систем с око 3,7 милиона евидентираних путника и приближно 10 посто одбијених улазака, што потврђује досљедну проведбу шенгенских правила.
Иако се током љетне сезоне могу очекивати гужве због узимања биометријских података, гранични прелази додатно су опремљени и организовани како би се чекања свела на минимум, поручио је Божиновић.
ЕЕС је један од кључних информацијских система Еуропске уније у подручју управљања границама, којим се модернизује и унапређује гранична контрола за држављане трећих земаља који улазе у шенгенски простор на краткотрајни боравак.
Постепено увођење система започело је 12. октобра 2025. чиме је државама чланицама омогућено прилагођавање техничких система и процедура те обука службеника, а од 10. априла 2026. године систем се примјењује у пуном капацитету у свим државама чланицама, објавио је хрватски МУП, преноси Хина.
