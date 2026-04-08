Црна Гора одбила да врати тробојку

АТВ
08.04.2026 08:07

Црвено-плаво-бијела застава са двоглавим бијелим орлом који има круну. На прсима орла је црвено-зелени грб са златним лавом.
Фото: Kingdom of Montenegro

Посланици Скупштине Црне Горе нису подржали иницијативу Демократске народне партије (ДНП) Милана Кнежевића да се у дневни ред сједнице уврсти приједлог о увођењу српске тробојке као народне и државне заставе.

Овај предлог су подржали посланици ДНП, Нове српске демократије и Социјалистичке народне партије, док је уздржан био дио посланика Покрета "Европа сад", пренијели су црногорски медији.

Кнежевић је рекао да је тробојка историјски, национални и духовни континуитет старе Црне Горе са данашњом., пише Телеграф.

"Коме смета тробојка данас у Црној Гори?", поставио је питање Кнежевић, показујући слике застава из времена кнежевине и краљевине Црне Горе.

Чак Норис

Сцена

Отворен тестамент Чак Нориса: Ево колико је тајна ћерка добила од насљедства

Кнежевић је навео да тробојка смета онима који би да забораве Војислављевиће, Немањиће, Балшиће, Петровиће...

Кнежевић је истакао да су функционери ДНП-а недавно напустили Владу Милојка Спајића управо због заставе.

"Из Покрета 'Европа сад' нису хтјели да разговарају са нама, него преко генералног секретара Владе саопштили су да је тробојка тема за Скупштину, док данас причају да је то тема о којој треба расправљати након европских интеграција", рекао је Кнежевић.

Прочитајте више

Нафтна бушотина на нафтном пољу

Економија

Цијене нафте се стрмоглавиле

11 ч

0
Почиње исплата пензија у Српској

Друштво

Почиње исплата пензија у Српској

12 ч

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у сали за брифинге за штампу „Џејмс Брејди“ у Бијелој кући, понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп објавио примирје и одгодио напад: Иран слави

12 ч

0
Премијер Израела Бењамин Нетанјаху држи говор са подигнутом руком.

Свијет

Нетанјаху: Примирје не обухвата Либан

11 ч

0

Више из рубрике

Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Регион

Ухапшене двије особе: ''Ојадили'' жену за 50.000 евра

20 ч

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

Православним свештеницима изгребани аутомобили и пробушене гуме

22 ч

0
Масажа

Регион

Хорор: Договорили масажу у парку, а онда је почео сексуални напад

23 ч

0
Граница Градишка

Регион

Хрватска олакшава прелазак границе: Шта се све мијења

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

17

Захарова: Москва прати истрагу о покушају минирања гасовода у Србији

19

17

Трамп одбацио ирански план: "То су преваранти и шарлатани"

19

14

Примирје на Блиском Истоку обара цијене на бензинским пумпама у Српској

19

03

Тешка несрећа у БиХ: Више особа повријеђено

19

00

Игор Додик: Све више радимо на промоцији српског народа и Републике Српске у свијету

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner