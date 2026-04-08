Црна Гора одбила да врати тробојку

Аутор:АТВ
Посланици Скупштине Црне Горе нису подржали иницијативу Демократске народне партије (ДНП) Милана Кнежевића да се у дневни ред сједнице уврсти приједлог о увођењу српске тробојке као народне и државне заставе.
Овај предлог су подржали посланици ДНП, Нове српске демократије и Социјалистичке народне партије, док је уздржан био дио посланика Покрета "Европа сад", пренијели су црногорски медији.
Кнежевић је рекао да је тробојка историјски, национални и духовни континуитет старе Црне Горе са данашњом., пише Телеграф.
"Коме смета тробојка данас у Црној Гори?", поставио је питање Кнежевић, показујући слике застава из времена кнежевине и краљевине Црне Горе.
Отворен тестамент Чак Нориса: Ево колико је тајна ћерка добила од насљедства
Кнежевић је навео да тробојка смета онима који би да забораве Војислављевиће, Немањиће, Балшиће, Петровиће...
Кнежевић је истакао да су функционери ДНП-а недавно напустили Владу Милојка Спајића управо због заставе.
"Из Покрета 'Европа сад' нису хтјели да разговарају са нама, него преко генералног секретара Владе саопштили су да је тробојка тема за Скупштину, док данас причају да је то тема о којој треба расправљати након европских интеграција", рекао је Кнежевић.
