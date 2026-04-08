Нетанјаху: Примирје не обухвата Либан

08.04.2026 07:24

Премијер Израела Бењамин Нетанјаху држи говор са подигнутом руком.
Фото: Tanjug/AP/Ronen Zvulun

Канцеларија премијера Израела Бењамина Нетанјахуа издала је саопштење у којем поздравља прекид ватре између САД и Ирана, истичући да се то не односи на Либан, упркос тврдњама пакистанских посредника да је и Бејрут обухваћен примирјем.

- Израел подржава одлуку предсједника САД Доналда Трампа да обустави нападе на Иран на двије недјеље, под условом да Иран одмах отвори Ормуски мореуз и обустави све нападе на САД, Израел и земље у региону - наводи се у саопштењу кабинета премијера објављеном само на енглеском језику, преноси Тајмс оф Израел.

Пакистански премијер Шехбаз Шариф саопштио је претходно да су се Иран, Сједињене Америчке Државе и њихови савезници договорили о тренутном прекиду ватре, који ступа на снагу одмах и обухвата све зоне сукоба, укључујући и Либан.

Међутим, како је наведено из канцеларије премијера Израела, двонедјељно примирје не укључује Либан.

- Израел такође подржава напоре САД да се осигура да Иран више не представља нуклеарну, ракетну и терористичку пријетњу за Америку, Израел, иранске арапске сусједе и свијет. Сједињене Државе су рекле Израелу да су посвећене остваривању ових циљева, које дијеле САД, Израел и регионални савезници Израела, у предстојећим преговорима - закључује се у саопштењу.

Прочитајте више

Турска полиција обезбјеђује подручје након напада наоружаних људи на зграду у којој се налази израелски конзулат у Истанбулу, Турска, у уторак, 7. априла 2026.

Свијет

Драма у Истанбулу: Пуцњава код конзулата Израела, више мртвих

1 д

0
Демонстранти марширају током протеста против рата САД и Израела против Ирана и Хезболаха

Свијет

Иран поставио пет услова за крај сукоба са САД и Израелом

4 д

0
Припадници холандске полиције, њих четири, униформисани крећу на задатак

Свијет

Експлозија у Израелском центру

4 д

0
Министар спољних послова Израела Гидеон Сар

Република Српска

Сар: Захвалност Додику за охрабрење и подршку народу Израела

1 седм

0

Више из рубрике

Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у сали за брифинге за штампу „Џејмс Брејди“ у Бијелој кући, понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп објавио примирје и одгодио напад: Иран слави

12 ч

0
Одјекују експлозије: Иран напао пред истек ултиматума

Свијет

Одјекују експлозије: Иран напао пред истек ултиматума

19 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Свијет

Отрована породица градоначелника: Мајка и кћерка вечерале, па умрле

20 ч

0
Држављанин БиХ трчећи ауто-путем покушао да пређе границу

Свијет

Држављанин БиХ трчећи ауто-путем покушао да пређе границу

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

17

Захарова: Москва прати истрагу о покушају минирања гасовода у Србији

19

17

Трамп одбацио ирански план: "То су преваранти и шарлатани"

19

14

Примирје на Блиском Истоку обара цијене на бензинским пумпама у Српској

19

03

Тешка несрећа у БиХ: Више особа повријеђено

19

00

Игор Додик: Све више радимо на промоцији српског народа и Републике Српске у свијету

