Нетанјаху: Примирје не обухвата Либан

Аутор:АТВ
Коментари:0
Канцеларија премијера Израела Бењамина Нетанјахуа издала је саопштење у којем поздравља прекид ватре између САД и Ирана, истичући да се то не односи на Либан, упркос тврдњама пакистанских посредника да је и Бејрут обухваћен примирјем.
- Израел подржава одлуку предсједника САД Доналда Трампа да обустави нападе на Иран на двије недјеље, под условом да Иран одмах отвори Ормуски мореуз и обустави све нападе на САД, Израел и земље у региону - наводи се у саопштењу кабинета премијера објављеном само на енглеском језику, преноси Тајмс оф Израел.
Пакистански премијер Шехбаз Шариф саопштио је претходно да су се Иран, Сједињене Америчке Државе и њихови савезници договорили о тренутном прекиду ватре, који ступа на снагу одмах и обухвата све зоне сукоба, укључујући и Либан.
Међутим, како је наведено из канцеларије премијера Израела, двонедјељно примирје не укључује Либан.
- Израел такође подржава напоре САД да се осигура да Иран више не представља нуклеарну, ракетну и терористичку пријетњу за Америку, Израел, иранске арапске сусједе и свијет. Сједињене Државе су рекле Израелу да су посвећене остваривању ових циљева, које дијеле САД, Израел и регионални савезници Израела, у предстојећим преговорима - закључује се у саопштењу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
19
17
19
17
19
14
19
03
19
00
Тренутно на програму