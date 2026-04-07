Одјекују експлозије: Иран напао пред истек ултиматума

07.04.2026 23:38

Одјекују експлозије: Иран напао пред истек ултиматума
Више експлозија одјекнуло је у катарској пријестоници Дохи свега пар сати прије истека рока који је Доналд Трамп, предсједник САД, дао Ирану да отвори Ормуски мореуз, или се суочи са "уништењем цивилизације".

Ирански напад је услиједио док Трамп инсистирао да се налази у "жестоким преговорима" са Ираном, док двије стране разматрају двонедјељни план прекида ватре, пренио је "Дејли Мејл".

Свештеници Дарко и Богдан

Друштво

Свештеник Дарко спасио живот свештенику Богдану

У међувремену, Уједињени Арапски Емирати саопштили су да њихова противваздушна одбрана одговара на ракетне пријетње, при чему је Министарство одбране Емирата у саопштењу на мрежи Икс навело: "Противваздушна одбрана УАЕ тренутно се бави ракетним и нападима дроновима који долазе из Ирана".

Експлозије на Блиском истоку долазе свега неколико сати прије америчког рока за Иран да пристане на споразум или да се суочи са нападима на своју инфраструктуру.

Предсједник САД Трам је рекао да је обавијештен о приједлогу Пакистана, који посредује у разговорима са Иранцима, уочи рока који истиче у 20 часова по источноамеричком времену (2 ујутру по нашем).

КК Црвена звезда

Кошарка

Звезда се уздигла након пораза у дербију: Париз пао

Портпарол Бијеле куће Керолајн Ливит изјавила је раније да "само предсједник зна гдје ствари стоје и шта ће учинити" у вези са Ираном, након што је запријетио нападом на "читаву цивилизацију" те земље.

Говорећи за "НБЦ Њуз" она је такође потврдила да рок који је Доналд Трамп дао Ирану остаје на снази.

"Ирански режим има рок до 20 часова по источноамеричком времену да одговори тренутку и постигне договор са Сједињеним Америчким Државама", поручено је.

У међувремену, Иран је упозорио да ће предузети "тренутне и пропорционалне“ мјере уколико Трамп спроведе своје пријетње нападом на ту земљу.

Бајерн Минхен - Реал Мадрид

Фудбал

Брејк Бајерна у Мадриду, Минималац Арсенала

Представник Техерана у Уједињеним нацијама, Амир-Саеид Иравани, изјавио је да Трампове пријетње да ће "читава цивилизација умријети" уколико Иран не постигне договор "представљају подстицање на ратне злочине и потенцијално геноцид".

Током сједнице Савјета безбједности о Ормуском мореузу, Иравани је позвао међународну заједницу да осуди Трампову реторику прије него што буде прекасно.

Више из рубрике

Ротација на возилу хитне помоћи.

Свијет

Отрована породица градоначелника: Мајка и кћерка вечерале, па умрле

4 ч

0
Држављанин БиХ трчећи ауто-путем покушао да пређе границу

Свијет

Држављанин БиХ трчећи ауто-путем покушао да пређе границу

4 ч

0
Афера о Џефрију Епстајну добија нови обрт: Бил Гејтс пред Конгресом, ево и када

Свијет

Афера о Џефрију Епстајну добија нови обрт: Бил Гејтс пред Конгресом, ево и када

4 ч

0
Поштански курир биће депортован у БиХ због крађе "тешке" 100.000 франака

Свијет

Поштански курир биће депортован у БиХ због крађе "тешке" 100.000 франака

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

00

14

Због дјеце страдалог свештеника из Дервенте на ногама и Америка

23

38

Одјекују експлозије: Иран напао пред истек ултиматума

23

30

Свештеник Дарко спасио живот свештенику Богдану

23

23

Звезда се уздигла након пораза у дербију: Париз пао

23

15

Брејк Бајерна у Мадриду, Минималац Арсенала

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner