Држављанин БиХ трчећи ауто-путем покушао да пређе границу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Држављанин Босне и Херцеговине ухапшен је након урнебесне потјере ауто-путем када је трчећи покушао да избјегне контролу непосредно прије њемачке контролне станице на Inntal ауто-путу код Киеферсфелдена.
Како преносе тиролски медији, он је искочио из возила и пјешке потрчао у правцу границе. Возач комбија, 43-годишњи Хрват, наставио је своју вожњу преко границе, саопштила је њемачка полиција. Након што је ухваћен држављанин БиХ, приведен је и Хрват.
А, све је почело када је један полицајац посматрао како се комби зауставио непосредно прије контролног пунцта. Сувозач је напустио возило и почео да трчи ауто-путем. Након кратке потјере, бјегунац, иначе 41-годишњи држављанин БиХ је ухваћен код одморишта Интал-Ост. Испоставило се да је побјегао јер није имао потребне папире за улазак.
Свијет
Хрватски возач комбија је, насупрот томе, покушао да настави своју вожњу након што је његов познаник искочио из возила. Међутим, службеници су га упутили у зауставну траку. Он је додуше имао потребне документе за улазак у Њемачку, али није имао возачку дозволу.
Хрват је на крају признао да је знао да његов пријатељ са својим аустријским азилантским папирима није смио да уђе. Зато га је прије контролне станице савезне полиције пустио да изађе из возила. Обојица мушкараца, који имају пребивалиште у Доњој Аустрији, тврдили су да су сасвим случајно завршили возећи према Њемачкој.
Држављанин БиХ ће сада морати да кривично одговара. Возача из Хрватске очекује кривични поступак због помагања и вожње без дозволе. Возило је заплијењеном, преносе Независне.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 ч0
Регион
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму