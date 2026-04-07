Трамп разматра приједлог Пакистана о двоседмичном примирју

Амерички предсједник Доналд Трамп ускоро ће се изјаснити о приједлогу Пакистана о увођењу двоседмичног примирја са Ираном, изјавила је портпарол Бијеле куће Каролин Левит.
"Предсједник је упознат са приједлогом и одговор ће услиједити", рекла је Левит за портал "Аксиос".
Премијер Пакистана Шехбаз Шариф изјавио је данас да је затражио од Трампа да рок за постизање споразума између Сједињених Држава и Ирана буде продужен за двије седмице како би се наставио рад на договору.
Шариф је додао да је позвао Иран да у истом периоду отвори Ормуски мореуз као гест добре воље, те апеловао на све стране у сукобу да обуставе војне активности на двије седмице како би се створили услови за дипломатско рјешење.(СРНА)
