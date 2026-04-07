Трамп разматра приједлог Пакистана о двоседмичном примирју

07.04.2026 22:27

Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у сали за брифинге за штампу „Џејмс Брејди“ у Бијелој кући, понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп ускоро ће се изјаснити о приједлогу Пакистана о увођењу двоседмичног примирја са Ираном, изјавила је портпарол Бијеле куће Каролин Левит.

"Предсједник је упознат са приједлогом и одговор ће услиједити", рекла је Левит за портал "Аксиос".

Бахреин

Главна лука Бахреина привремено обуставља рад пред Трампов рок за Иран

Премијер Пакистана Шехбаз Шариф изјавио је данас да је затражио од Трампа да рок за постизање споразума између Сједињених Држава и Ирана буде продужен за двије седмице како би се наставио рад на договору.

Шариф је додао да је позвао Иран да у истом периоду отвори Ормуски мореуз као гест добре воље, те апеловао на све стране у сукобу да обуставе војне активности на двије седмице како би се створили услови за дипломатско рјешење.(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

ФК Црвена звезда у мају организује фудбалски камп у Зворнику

Фудбал

"Оствари своје снове": ФК Црвена звезда у мају организује фудбалски камп у Зворнику

5 ч

0
Дара Бубамара сједи на столици и пјева са подигнутом руком.

Сцена

Ова пјесма је Дари Бубамари донијела највише новца

5 ч

0
Станкица Стојановић, модни креатор и инфлуенсерка

Стил

Станкица Стојановић за АТВ о стајлингу Трампа Млађег и Бетине Андерсон: Интересантна динамика

5 ч

0
Свештеник донирао јетру

Друштво

Ријечи свештеника који је даровао дио јетре колеги: ''Нисам размишљао ни секунд, само сам желио да му спасем живот''

5 ч

0

Више из рубрике

Бахреин

Свијет

Главна лука Бахреина привремено обуставља рад пред Трампов рок за Иран

5 ч

0
Уједињени Арапски Емирати, напад Ирана

Свијет

Њемачка и Холандија хитно позвале своје грађане да напусте УАЕ

6 ч

0
Рода раширила крила у гнијезду.

Свијет

Роде се вратиле у Чернобиљ

6 ч

0
Бијела кућа у Вашингтону.

Свијет

Бијела кућа негира спекулације о употреби нуклеарног оружја у Ирану

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

00

14

Због дјеце страдалог свештеника из Дервенте на ногама и Америка

23

38

Одјекују експлозије: Иран напао пред истек ултиматума

23

30

Свештеник Дарко спасио живот свештенику Богдану

23

23

Звезда се уздигла након пораза у дербију: Париз пао

23

15

Брејк Бајерна у Мадриду, Минималац Арсенала

