Њемачка и Холандија хитно позвале своје грађане да напусте УАЕ

Ситуација на Блиском истоку пријети да се претвори у још гору катастрофу. Њемачка и Холандија су позвале своје држављане да хитно напусте Уједињене Арапске Емирате (УАЕ) уколико њихов боравак у овој земљи није неопходан.
Холандска амбасада подсјетила је своје грађане у земљи да је на почетку рата издала наранџасти код упозорења за путовања - упозорење против свих путовања осим неопходних.
"Размислите да ли је ваш боравак у УАЕ и даље неопходан. Ако то више није случај, напустите земљу", наводи се у саопштењу амбасаде, пренео је Скај Њуз.
Онима који одлуче да остану савкетовано је да се "припреме за потенцијално погоршање ситуације" и да провјере путне документе.
Сали Локвуд, дописница из Дубаија, рекла је да су њемачки држављани добили сличан савјет.
Слична упозорења су на снази и у другим земљама Персијског залива.
Министарство унутрашњих послова Кувајта замолило је грађане и становнике да остану код куће од поноћи до 6 ујутру у сриједу.
Портпарол каже да је ово "мјера предострожности", али да се односи на рок америчког предсједника од 20 часова по источном времену у САД, након чега је рекао да ће "читава цивилизација умријети".
Раније је амбасада САД у Манами наложила свим својим владиним службеницима у Бахреину да се склоне.
"Препоручујемо свим Американцима у Бахреину да учине исто до даљњег. Уколико је то могуће, останите у безбједној згради и држите се подаље од прозора", додала је амбасада.
