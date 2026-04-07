Православним свештеницима изгребани аутомобили и пробушене гуме

АТВ
07.04.2026 21:11

Епархија будимљанско-никшићка изразила је велику забринутост због учесталих инцидената на платоу испред Храма Светог Симеона Мироточивог у Беранама.

Из Епархије наводе да је на празник Цвијети пароху беранском Миленку Ралевићу оштећено возило, што је други пут у двије седмице и на истовјетан начин - избушене су гуме, те изгребан аутомобил.

"Истовјетном вандализму, такође у два наврата, било је изложено и возило старјешине Саборног храма, протојереја-ставрофора Синише Јанковића", навели су из Епархије будимљанско-никшићке.

У саопштењу се додаје да су наведени хулигански инциденти, почев од ломљења рампе па до посљедњег вандализма, пријављени полицији, али да виновници нису откривени.

"Нема сумње да поменута недјела представљају израз крајње нетрпељивости, те покушај систематског и упорног застрашивања и изазивања несигурности. Таквим гнусним намјерама иде на руку изостанак адекватне реакције надлежних државних органа", објавили су из Епархије будимљанско-никшићке.

Из Епархије су поново апеловали на органе реда да предузму одговарајуће активности, како би се црквена добра и имовина свештенства професионално заштитила и обезбиједила, у складу са Уставом и законом.

"У супротном се намеће закључак и оправдано стиче утисак да у овој држави постоје можда грађани и организације другог реда, чија имовина и сигурност нису вриједности које уживају исти ниво правне заштите као и у случају свих осталих грађана", закључили су из Епархије будимљанско-никшићке.

