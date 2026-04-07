Logo
Large banner

Хорор: Договорили масажу у парку, а онда је почео сексуални напад

Аутор:

АТВ
07.04.2026 19:39

Коментари:

0
Масажа
Фото: Pexels

Држављанин Сирије ухапшен је у Загребу због сумње да је вршио блудне радње над мушкарцем, хрватским држављанином.

Како пише Вечерњи.хр, двојица мушкараца састала су се у загребачком парку Рибњак ради договорене масаже. Прво је Сиријац масирао Хрвата, а онда је Хрват масирао њега. Међутим, током масаже, како се сумња, Сиријац је Хрвата почео да дира по интимним дијеловима тијела, након чега га је овај пријавио полицији.

илу-васкршња јаја

Савјети

Недуго затим Сиријац је лишен слободе, а након саслушања завршио је у затвору Реметинац. Одређен му је истражни затвор због опасности од бјекства и могућности понављања кривичног дјела.

Није први пут: Језив случај силовања на истом мјесту

Ово није први овакав инцидент у парку Рибњак. Прошле године ухапшен је држављанин Египта, странац са привременим боравком у Хрватској, којег је јапанска држављанка пријавила за силовање. И у том случају све је почело као договорен састанак, али је у једном тренутку Египћанин питао Јапанку „воли ли секс“, на шта му је она одговорила негативно.

Када је покушала да се удаљи, он јој је препријечио пут, покушао да је пољуби, те ју је на крају оборио на под и силовао. На основу претходне комуникације, полиција је брзо пронашла насилника. Он је на суду признао кривицу и неправоснажно је осуђен на пет година затвора, а правоснажност пресуде чека у притвору.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

masaža

сексуално злостављање

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner