Хорор: Договорили масажу у парку, а онда је почео сексуални напад

Држављанин Сирије ухапшен је у Загребу због сумње да је вршио блудне радње над мушкарцем, хрватским држављанином.
Како пише Вечерњи.хр, двојица мушкараца састала су се у загребачком парку Рибњак ради договорене масаже. Прво је Сиријац масирао Хрвата, а онда је Хрват масирао њега. Међутим, током масаже, како се сумња, Сиријац је Хрвата почео да дира по интимним дијеловима тијела, након чега га је овај пријавио полицији.
Na ком мјесту у дому треба држати јаје чуваркућу?
Недуго затим Сиријац је лишен слободе, а након саслушања завршио је у затвору Реметинац. Одређен му је истражни затвор због опасности од бјекства и могућности понављања кривичног дјела.
Ово није први овакав инцидент у парку Рибњак. Прошле године ухапшен је држављанин Египта, странац са привременим боравком у Хрватској, којег је јапанска држављанка пријавила за силовање. И у том случају све је почело као договорен састанак, али је у једном тренутку Египћанин питао Јапанку „воли ли секс“, на шта му је она одговорила негативно.
Када је покушала да се удаљи, он јој је препријечио пут, покушао да је пољуби, те ју је на крају оборио на под и силовао. На основу претходне комуникације, полиција је брзо пронашла насилника. Он је на суду признао кривицу и неправоснажно је осуђен на пет година затвора, а правоснажност пресуде чека у притвору.
