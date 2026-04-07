Logo
Large banner

Како наука и превенција могу спријечити најопасније болести?

Аутор:

Теодора Беговић
07.04.2026 19:28

Коментари:

0
Светски дан здравља. Научно-стручни скуп под слоганом „Заједно за здравље. Станимо уз науку".
Фото: АТВ

Поводом обиљежавања Свјетског дана здравља, Институт за јавно здравство Републике Српске организовао је, у сарадњи са Канцеларијом Свјетске здравствене организације и Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци, научно-стручни скуп под слоганом „Заједно за здравље. Станимо уз науку“.

Овогодишње обиљежавање Свјетског дана здравља ставља фокус на науку. Улагањем у науку и унапређење здравственог система гради се и повјерење грађана. БиХ je направила огроман напредак у медицини, али када је ријеч о незаразним болестима и вакцинацији, ту још увијек постоје проблеми који се морају ријешити, поручују из Свјетске здравствене организације.

"Ми сарађујемо са здравственим властима у оба ентитета и радимо на рјешавању проблема. Значи да се проблеми рјешавају тако да сви корисници буду задовољни и да имамо бољи здравствени систем у читавој држави", рекао је шеф Канцеларије Свјетске здравствене организације у БиХ Ервин Корман.

Институт за јавно здравство Републике Српске континуирано прати кретање болести и даје препоруке у циљу смањења тих обољења. Кардиоваскуларне и малигне болести и дијабетес су обољења са највишом стопом морталитета у Републици Српској. Како би додатно унаприједили здравствени систем планиран је нови пројекат у овој години.

"У овој години ћемо започети пројекат истраживања здравља становника Републике Српске. Ми смо већ одрадили један дио тог пројекта гдје смо утврдили методологију како ће се вршити то истраживање. Истраживање здравља становника је велик и круцијални пројекат за унапређење здравственог система Републике Српске", казао је директор Института за јавно здравство Републике Српске Бојан Ђенић.

Важност науке препознали су и студенти Медицинског факултета који су формирали неколико истраживачких група. Студенти су за истраживања добили признања и у региону.

"Ми смо схватајући важност науке још 2018. године формирали Центар за биомедицинска истраживања који има за циљ да промовише науку, да покрене истраживања и да кроз примјењена истраживања покушамо да помјеримо границе и освијетлимо онај дио медицине који још увијек није познат, а ми хоћемо да дамо допринос", рекао је декан Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци Ранко Шкрбић.

Здравље мора бити приоритет сваки дан. Љекари истичу да је превенција кључ здравља. Зато апелују на грађане да иду на редовне превентивне прегледе док их ништа не боли, јер су у том случају изгледи за изљечење од било које болести највећи.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner