Стевандић: Српска чува стабилност коректним односима према САД

Аутор:

АТВ
07.04.2026 21:00

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић присуствовао је у Банском двору у Бањалуци панел-дискусији привредника и званичника Српске са Доналдом Трампом Млађим, сином америчког предсједника.

Стевандић је изјавио да долазак инвеститора највишег економског и државног нивоа за паметне људе значи политичку стабилност и безбједност становништва.

"ФБиХ то не разумије и игра потпуно супротну игру, али Република Српска стабилност и безбједност чува стабилним и коректним односима и према Русији и према САД, у нади да ће и Европа, што би наш народ рекао, почети да конта. Тада би и ФБиХ доживјела катарзу. И сви мирни“, саопштио је Стевандић.

Род Благојевић

Република Српска

Благојевић: Посјета Доналда Трампа Млађег Бањалуци историјска

