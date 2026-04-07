Стевандић: Српска чува стабилност коректним односима према САД

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић присуствовао је у Банском двору у Бањалуци панел-дискусији привредника и званичника Српске са Доналдом Трампом Млађим, сином америчког предсједника.
Стевандић је изјавио да долазак инвеститора највишег економског и државног нивоа за паметне људе значи политичку стабилност и безбједност становништва.
"ФБиХ то не разумије и игра потпуно супротну игру, али Република Српска стабилност и безбједност чува стабилним и коректним односима и према Русији и према САД, у нади да ће и Европа, што би наш народ рекао, почети да конта. Тада би и ФБиХ доживјела катарзу. И сви мирни“, саопштио је Стевандић.
Благојевић: Посјета Доналда Трампа Млађег Бањалуци историјска
Република Српска
7 ч0
Република Српска
7 ч0
Република Српска
7 ч3
Република Српска
7 ч14
