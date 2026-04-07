Данијела Матовић за АТВ открила о чему се разговарало с Трампом у Бањалуци

Аутор:АТВ
Коментари:3
Син америчког предсједника Доналд Трамп Млађи данас је, током боравка у Бањалуци, разговарао са бројним званичницима и привредницима Републике Српске.
Трамп је одржао и Панел дискусију у Банском двору, на којој је, са Данијелом Матовић, разговарао о бројним глобалним темама.
Добрим дијелом на Панел дискусији преовладавале су економске теме, али је било ријечи и о другим глобалним дешавањима и демократији.
Иначе, Данијела Матовић је финансијска савјетница и експерт за инвестиције, спајања и преузимања (M&A), са више од 14 година професионалног искуства у области корпоративних финансијских и консултантских услуга.
Данијела Матовић је била гост АТВ-а и открила нам је о чему је Трамп Млађи разговарао са званичницима и привредницима Српске.
"Прије свега разговарали смо о потенцијалима које Република Српска има, енергетски сектор, људи, образовани и који су на неким примјерима добили свјетску потврду и то доказали. Порески систем који је доста повољан, имајући у виду да смо ми једна од ријетких земаља која има порез на дивиденду 0 одсто, да нам је порез на профит такође међу најнижима, да су порези на доприносе и зараде међу најнижима и да, наравно, имамо могућност да у одређеним околностима када препознамо стратешки битне инвестиције пружимо и неку додатну подршку страним инвеститорима", рекла је Данијела Матовић за АТВ.
Највећи фокус био је, додаје она, на привлачењу инвестиција у Српску.
"Како да привучемо инвеститоре каква је Трамп организација, инвеститоре с којима они сарађују и у партнерству су у свијету. Генерално, шта то треба да учинимо да те инвестиције дођу код нас", рекла је Матовићева за АТВ и додала:
"Енергија и енергетски ресурси, у контексту глобалних дешавања и ових околности и трендова који се дешавају у свијету. А када говоримо о вјештачкој интелигенцији, о дата центрима који користе изузетно много електричну енергију, уколико смо способни да је произведемо по конкурентним и ниским цијенама и да тај ресурс пружимо, то је нешто што занима инвеститоре. Оно што смо имали прилику да чујемо од Доналда Трампа Џуниора јесу и неки његови савјети на који начин су они превазилазили изазове с којима су се сусретали. Они су почели као организација која је доминантно била у некретнинама, сад се потпуно, у контексту нових околности, преусмјеравају на технологију. Мислим да су неке поруке да требамо бити у том смислу информисани и ухватити корак са свијетом, бити доста флексибилни и брзо се прилагођавати трендовима који се у свијету дешавају".
Матовић је нагласила да је посјета Трампа Млађег велика част и привилегија.
"Имајући у виду да сви знамо кога и шта он представља и, наравно, околности у којима је одрастао, образовање и позицију коју има у Трамп организацији глобално. За Републику Српску је то један позитиван сигнал и потврда да, иако смо мали, ипак јесмо релевантни, да имамо потенцијал који можемо да искористимо и да имамо нешто са чим можемо да партиципирамо на глобалној сцени", истакла је Данијела Матовић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
7 ч14
8 ч0
8 ч0
9 ч2
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму