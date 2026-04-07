Додик: Пријатељства се граде у сусретима као што је данашњи са Трампом Млађим

- Република Српска вјерује у отворен разговор, сарадњу и стварање нових економских прилика и данас гради пријатељства широм свијета, јача свој међународни положај и остварује побједе. Српски народ и људи с којима данас разговарамо у свијету разумију се на истим принципима - слободи, праву народа да одлучује о себи и политици здравог разума - истиче Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Додик вјерује да се најбоља пријатељства и разумијевање граде и одржавају управо у оваквим сусретима као што је данашњи са Доналдом Трампом Млађим.

Подсјећамо, Доналд Трамп Млађи посјетио је данас Републику Српске, гдје је у Бањалуци учествовао на панел дискусији, те коментарисао разне теме, од глобалних дешавања, избора у Мађарској, као и односима Американаца према Српској.