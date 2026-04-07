Додик: Пријатељства се граде у сусретима као што је данашњи са Трампом Млађим

Аутор: АТВ
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да му је драго што је син америчког предсједника Доналд Трамп Млађи посјетио Бањалуку, Републику Српску и што је учествовао на панелу са привредницима и људима из пословне заједнице Српске.
- Република Српска вјерује у отворен разговор, сарадњу и стварање нових економских прилика и данас гради пријатељства широм свијета, јача свој међународни положај и остварује побједе. Српски народ и људи с којима данас разговарамо у свијету разумију се на истим принципима - слободи, праву народа да одлучује о себи и политици здравог разума - истиче Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Република Српска
Додик вјерује да се најбоља пријатељства и разумијевање граде и одржавају управо у оваквим сусретима као што је данашњи са Доналдом Трампом Млађим.
Подсјећамо, Доналд Трамп Млађи посјетио је данас Републику Српске, гдје је у Бањалуци учествовао на панел дискусији, те коментарисао разне теме, од глобалних дешавања, избора у Мађарској, као и односима Американаца према Српској.
Драго ми је што је Доналд Трамп Млађи @DonaldJTrumpJr посјетио Бањалуку и Републику Српску и што је учествовао на панелу са нашим привредницима и људима из пословне заједнице.— Милорад Додик (@MiloradDodik) April 7, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
7 ч14
Свијет
8 ч0
БиХ
8 ч0
Република Српска
8 ч0
Република Српска
7 ч3
Република Српска
7 ч14
Република Српска
8 ч0
Република Српска
8 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму