Додик: Пријатељства се граде у сусретима као што је данашњи са Трампом Млађим

07.04.2026 19:57

Милорад Додик на панел-дискусији у Банском двору Трампом Млађим.
Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да му је драго што је син америчког предсједника Доналд Трамп Млађи посјетио Бањалуку, Републику Српску и што је учествовао на панелу са привредницима и људима из пословне заједнице Српске.

- Република Српска вјерује у отворен разговор, сарадњу и стварање нових економских прилика и данас гради пријатељства широм свијета, јача свој међународни положај и остварује побједе. Српски народ и људи с којима данас разговарамо у свијету разумију се на истим принципима - слободи, праву народа да одлучује о себи и политици здравог разума - истиче Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Данијела Матовић

Република Српска

Данијела Матовић за АТВ открила о чему се разговарало с Трампом у Бањалуци

Додик вјерује да се најбоља пријатељства и разумијевање граде и одржавају управо у оваквим сусретима као што је данашњи са Доналдом Трампом Млађим.

Подсјећамо, Доналд Трамп Млађи посјетио је данас Републику Српске, гдје је у Бањалуци учествовао на панел дискусији, те коментарисао разне теме, од глобалних дешавања, избора у Мађарској, као и односима Американаца према Српској.

Прочитајте више

Игор Додик, организациони секретар СНСД-а

Република Српска

Игор Додик за АТВ о посјети Трампа: Сигурно ће бити јако добрих вијести

7 ч

14
Трамп: Вашингтон у потпуности уз Будимпешту и Орбана

Свијет

Трамп: Вашингтон у потпуности уз Будимпешту и Орбана

8 ч

0
Сања Вулић даје изјаву за новинаре након панел-дискусије у Банском двору у Бањалуци.

БиХ

Вулић: Трамп Млађи одушевљен Српском и њеним потенцијалом

8 ч

0
Доналд Трамп Млађи у Бањалуци

Република Српска

Ђурђев: Посјета Трампа - доказ да је Српска на важном мјесту у америчкој стратегији заштите хришћанства

8 ч

0

Више из рубрике

Данијела Матовић у Бањалуци водила Панел дискусију са Доналдом Трампом Млађим

Република Српска

Данијела Матовић за АТВ открила о чему се разговарало с Трампом у Бањалуци

7 ч

3
Игор Додик, организациони секретар СНСД-а

Република Српска

Игор Додик за АТВ о посјети Трампа: Сигурно ће бити јако добрих вијести

7 ч

14
Пензионер, старац, руке

Република Српска

Разлике међу пензијама све веће - тражи се нови модел

8 ч

0
Доналд Трамп Млађи у Бањалуци

Република Српска

Ђурђев: Посјета Трампа - доказ да је Српска на важном мјесту у америчкој стратегији заштите хришћанства

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

00

14

Због дјеце страдалог свештеника из Дервенте на ногама и Америка

23

38

Одјекују експлозије: Иран напао пред истек ултиматума

23

30

Свештеник Дарко спасио живот свештенику Богдану

23

23

Звезда се уздигла након пораза у дербију: Париз пао

23

15

Брејк Бајерна у Мадриду, Минималац Арсенала

