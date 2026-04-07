Ова пјесма је Дари Бубамари донијела највише новца

Дара Бубамара током своје дугогодишње каријере изњедрила је огроман број хитова, али мало ко зна да јој је највећу зараду и популарност донијела нумера за коју је првобитно сумњала да ће проћи код публике.
Иако би многи на прву помислили да је у питању нека брза, клупска пјесма, истина је потпуно другачија.
Друштво
Ријечи свештеника који је даровао дио јетре колеги: ''Нисам размишљао ни секунд, само сам желио да му спасем живот''
Ради се о нумери „Зидови“, која је свјетлост дана угледала сада већ давне 2007. године. Главни “кривац” за овај мега хит била је легендарна Марина Туцаковић, на чији наговор је Дара и пристала да сними пјесму.
Дара се присјетила како је изгледао рад на овој пјесми и признала колико јој је она промијенила каријеру.
– Прво је кренула пјевала је туга, лалала. Кажем како пјевала је туга лалала, а Марина ми одговара: “То лалала је лудило, вјеруј ми“. Знаш као, она се ту труди да мени објасни све. Искрено да ти кажем, један дио каријере је “Кошава са Дунава”, један дио каријере су Брајине пјесме, један дио Маринине, али “Зидови“ су мени донијели највећу популарност и највећи новац – испричала је својевремено Дара у подкасту “5 цаст”.
Друштво
Ријечи свештеника који је даровао дио јетре колеги: ''Нисам размишљао ни секунд, само сам желио да му спасем живот''
Популарна Новосађанка се дотакла и финансијске стране свог посла, па је за “Гранд” отворено проговорила о томе колико иначе издваја за музику и текстове. Том приликом, Дара је шокирала признањем о томе како у музичкој индустрији цијена заправо не диктира хит.
– Па пуно. Нема везе колико платиш пјесму, рецимо мени су малтене најјефтиније пјесме биле највећи хитови. Тако се потрефило – искрена је била пјевачица, преноси Блиц.
