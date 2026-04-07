Прњавор завијен тугом: Преминула тинејџерка која је дигла Српску на ноге

Аутор:АТВ
Коментари:0
Дјевојчица Анђела Зорић, ученица првог разреда средње школе у Прњавору, изгубила је своју најтежу животну битку.
Након дугог и исцрпљујућег лијечења у Бањалуци и Београду, болест је, нажалост, била јача, преноси К3.
Млада Анђела није била само ученица и чланица СПКД “Просвјета” Прњавор, била је симбол наде, снаге и заједништва.
Њена борба ујединила је цијели град. Организоване су свирке, утакмице, дружења и бројне хуманитарне акције, у којима су грађани показали колико велико срце има Прњавор.
Сви су дисали као једно, вјерујући у њен опоравак. Ипак, данас остаје тишина коју је тешко описати ријечима.
Одласком Анђеле, Прњавор је изгубио много више од једне младе душе, изгубио је дио своје свјетлости.
Њена храброст и осмијех остат ће заувијек у сјећању свих који су је познавали и оних који су, макар на тренутак, учествовали у њеној борби.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму