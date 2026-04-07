Прњавор завијен тугом: Преминула тинејџерка која је дигла Српску на ноге

Аутор:

АТВ
07.04.2026 21:45

Прњавор завијен тугом: Преминула тинејџерка која је дигла Српску на ноге
Фото: Pixabay

Дјевојчица Анђела Зорић, ученица првог разреда средње школе у Прњавору, изгубила је своју најтежу животну битку.

Након дугог и исцрпљујућег лијечења у Бањалуци и Београду, болест је, нажалост, била јача, преноси К3.

Млада Анђела није била само ученица и чланица СПКД “Просвјета” Прњавор, била је симбол наде, снаге и заједништва.

Њена борба ујединила је цијели град. Организоване су свирке, утакмице, дружења и бројне хуманитарне акције, у којима су грађани показали колико велико срце има Прњавор.

Сви су дисали као једно, вјерујући у њен опоравак. Ипак, данас остаје тишина коју је тешко описати ријечима.

Одласком Анђеле, Прњавор је изгубио много више од једне младе душе, изгубио је дио своје свјетлости.

Њена храброст и осмијех остат ће заувијек у сјећању свих који су је познавали и оних који су, макар на тренутак, учествовали у њеној борби.

