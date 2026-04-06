Град у Српској уводи бесплатан интернет у центру

Аутор:АТВ
Коментари:1
У центру Бијељине грађанима и туристима ће ускоро бити доступно бесплатно повезивање на интернет мрежу. Ријеч је пројекту, који финансирају Европска унија и Њемачка.
Конкретно, сигнал ће покривати најфреквентније локације - простор испред Градске управе, централни градски трг до зграде Суда и први дио Улице Патријарха Павла, што је површина од 16.000 метара квадратних.
Градови и општине
У претходном периоду, Град Бијељина је успјешно прошао селекцију на јавном позиву у оквиру иницијативе WiFi4WB, коју финансирају Европска унија и Влада Њемачке, а имплементира ГИЗ - Њемачко друштво за међународну сарадњу, које у Републици Српској представља кључног партнера у спровођењу развојних пројеката са фокусом на модернизацију јавне управе, енергетску ефикасност, економски развој и заштиту животне средине. Ово друштво финансира и подржава пројекте који побољшавају ефикасност институција и инфраструктуру локалне заједнице.
Иницијатива има за циљ унапређење дигиталне повезаности у локалним заједницама путем успостављања бесплатних Вај Фај зона.
Свијет
Филип Божић из Кабинета Градоначелника напомиње да је, након окончања јавног позива и извршене селекције, ГИЗ спровео тендерски поступак за избор интернет провајдера, на којем је изабрана компанија "Мтел".
Појашњавајући детаље цјелокупног пројекта, Божић је истакао да ће Град Бијељина постати власник комплетне техничке опреме за успостављање мреже.
"Пројекат подразумијева финансирање инсталација, пружање интернет услуге и одржавање у трајању од двије године. Након тог периода, Град ће подржати наставак пружања интернет услуге", рекао је Божић и додао да је један овакав пројекат, заправо, корак даље ка дигитално повезаној и доступнијој Бијељини и приближавању нашег града стандардима већих европских градова.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
12 ч0
Градови и општине
12 ч0
Градови и општине
13 ч0
Градови и општине
21 ч0
Најновије
Најчитаније
07
57
07
52
07
38
07
33
07
25
Тренутно на програму