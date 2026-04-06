Хорор у БиХ: Пронађене мртве овце, ријечи власника шокирале све

У насељу Ђокићи-Дренов До, на подручју Тузле, забиљежен је случај непрописног одлагања угинулих животиња.
Наиме, јуче је, око 13.30 часова дежурној служби ПС Исток (Тузла) пријављено је да је на овом локалитету одбачено девет угинулих оваца.
На терен су изашли полицијски службеници.
Заједно с њима, како јавља "Агроклуб" на терену су били и представници ветеринарске станице. Утврђено је да се не ради о девет, већ о три угинуле овце.
Анализом узорака установљено је да овце нису имале заразне болести.
У међувремену је пронађен и власник оваца, који је изјавио да је животиње оставио на тој локацији с намјером да нахрани псе луталице.
О свему је обавијештено и ЈКП “Комуналац”, чији су радници уклонили лешеве животиња са терена.
