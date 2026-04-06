Logo
Large banner

Хорор у БиХ: Пронађене мртве овце, ријечи власника шокирале све

Аутор:

АТВ
06.04.2026 18:16

Коментари:

0
Фото: Pixabay

У насељу Ђокићи-Дренов До, на подручју Тузле, забиљежен је случај непрописног одлагања угинулих животиња.

Наиме, јуче је, око 13.30 часова дежурној служби ПС Исток (Тузла) пријављено је да је на овом локалитету одбачено девет угинулих оваца.

Ротација-илустрација

Србија

Тешка несрећа са смртним исходом: Мушкарац страдао на лицу мјеста

На терен су изашли полицијски службеници.

Заједно с њима, како јавља "Агроклуб" на терену су били и представници ветеринарске станице. Утврђено је да се не ради о девет, већ о три угинуле овце.

Анализом узорака установљено је да овце нису имале заразне болести.

Малени Никола из Титела

Србија

Да те убијем као кера: Напао људе који су дошли да помогну малом Николи

У међувремену је пронађен и власник оваца, који је изјавио да је животиње оставио на тој локацији с намјером да нахрани псе луталице.

О свему је обавијештено и ЈКП “Комуналац”, чији су радници уклонили лешеве животиња са терена.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Тузла

Овце

Пси

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Данас почиње исплата стипендија у Приједору

Градови и општине

Данас почиње исплата стипендија у Приједору

21 ч

0
Злочин у Коњицу

Градови и општине

Жртве Коњица још увијек чекају правду

1 д

0
Бијељина - ријека Сана Брезичани

Градови и општине

Водостај Сане у знатном паду

2 д

0
У Требињу отворен едукативни центар за медицинске сестре

Градови и општине

У Требињу отворен едукативни центар за медицинске сестре

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

07

57

У Градишци запаљен аутомобил оптуженика у предмету ”Сториџ”

07

52

Обавјештајне службе откриле: "Знамо гдје је Моџтаба Хамнеи"

07

38

Најбољи на свијету: Јокићев моћни трипл-дабл за нестваран преокрет

07

33

Венс стигао у Мађарску да подржи Орбана

07

25

Хороскоп за уторак: Дан одлука за Овна и изненађења за Водолију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner