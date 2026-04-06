Трамп: Венс би могао директно да учествује у преговорима са Техераном

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да би потпредсједник Сједињених Држава Џејмс Дејвид Венс могао директно да учествује у мировним преговорима са иранском делегацијом.
Трамп је додао да је Венс са специјалним изасланицима Стивеном Виткофом и Џаредом Кушнером укључен у разговоре са посредницима.
Венс је, како је Ројтерс пренио прошле седмице, водио разговоре са посредницима у текућим дипломатским напорима за окончање војног сукоба са Ираном.
Трамп је задужио Венса да путем приватних канала пренесе да је отворен за обустављање ратних дејстава ако Техеран испуни неке од захтјева Вашингтона, укључујући поновно отварање Ормуског мореуза.
(СРНА)
