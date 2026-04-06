Захарова: Упозорење балтичким земљама због прелијетања украјинских дронова

06.04.2026 19:12

Марија Захарова
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Москва је издала упозорење балтичким државама у вези са њиховом одлуком да отворе ваздушни простор за прелијетање украјинских дронова током напада на Русију, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

- Москва је издала посебно упозорење балтичким државама због њихове одлуке да пропусте украјинске беспилотне летјелице које врше нападе на Русију. Ако не разумију, добиће одговор - рекла је Захарова.

Власти Естоније, Летоније и Литваније саопштиле су раније да се неколико украјинских дронова срушило на њиховој територији након што су залутали током напада на руска постројења за извоз нафте у Балтичком мору.

(СРНА)

Марија Захарова

Украјина

Москва

Русија

Балтичке земље

