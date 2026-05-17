Бањалучанима дозлогрдила естетика: Док неки чекају асфалт од центра се прави предизборна разгледница

Аутор:Марија Милановић
Коментари:1
Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић ових дана је на удару Бањалучана, а који на његове најаве умјесто похвала осипају рафал критика.
Након Бањалучке риве, коју је најавио прије пар дана, градоначелник Станивуковић је данас објавио још један новитет – реконструкцију Трга Крајине и Господске улице, а што изгледом подсјећа на неки градић на мору, а не Бањалуку.
Бања Лука
„Молим те, прекини“: Грађани осули дрвље и камење на Станивуковићеву риву
Према најавама и оном што се може видјети на објављеним фотографијама потегла су се питања, како је могуће до те мјере промијенити изглед ужег центра, гдје ће стати све што је замислио градоначелник и зашто се не ради на уређењу и других насеља, а не самог центра.
Не свиђа нам се. До кад мислите шминкати само центар града, док се у осталим насељима инфраструктура распада? Господска је преуска за баште кафана и нема тог рендера који ће то поправити. https://t.co/3ZFruqZLW0— Ćaćuko (@devetoddeset) May 17, 2026
Градоначелник се ваљда води оном – прво уреди своје двориште па гледај у друго.
По том принципу се у протеклом периоду уређивао центар док шири дио града још увијек чека на примарне ствари попут асфалта, тротоара, адекватних објеката за одлагање отпада и др.
Бања Лука
Мјештани Куљана најављују протесте: Градоначелник да испуни предизборна обећања
На градоначелниково питање да ли се грађанима свиђа пројекат услиједили су негативни одговори и критике.
„Не свиђа нам се. До кад мислите шминкати само центар града, док се у осталим насељима инфраструктура распада? Господска је преуска за баште кафана и нема тог рендера који ће то поправити“, гласио је један од коментара.
Да ли ће Господска дочекати судбину Гајеве улице?
Подсјећања ради, Гајева улица је након двије године и 1,5 милиона КМ уложених у њу данас скоро па девастирана. Естетика у Бањалуци очигледно има рок трајања и то краткорочан.
Ипак, било је и оних који су били саркастични, па у духу недавне сјече 25 стабала „грешком“, како је то казао градоначелник, написали су да је пројекат лијеп да има чак и по мало траве и по неко стабло.
Simpaticno, cak ima i malo trave i drvo https://t.co/Gtu7ZFO6JV— ☁️ (@leptirica_za) May 17, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
15
17
14
57
14
50
14
34
14
23
Тренутно на програму