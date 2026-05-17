Бањалучанима дозлогрдила естетика: Док неки чекају асфалт од центра се прави предизборна разгледница

Марија Милановић
17.05.2026 13:43

Господска улица слика пројекта
Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић ових дана је на удару Бањалучана, а који на његове најаве умјесто похвала осипају рафал критика.

Након Бањалучке риве, коју је најавио прије пар дана, градоначелник Станивуковић је данас објавио још један новитет – реконструкцију Трга Крајине и Господске улице, а што изгледом подсјећа на неки градић на мору, а не Бањалуку.

Према најавама и оном што се може видјети на објављеним фотографијама потегла су се питања, како је могуће до те мјере промијенити изглед ужег центра, гдје ће стати све што је замислио градоначелник и зашто се не ради на уређењу и других насеља, а не самог центра.

Градоначелник се ваљда води оном – прво уреди своје двориште па гледај у друго.

По том принципу се у протеклом периоду уређивао центар док шири дио града још увијек чека на примарне ствари попут асфалта, тротоара, адекватних објеката за одлагање отпада и др.

На градоначелниково питање да ли се грађанима свиђа пројекат услиједили су негативни одговори и критике.

„Не свиђа нам се. До кад мислите шминкати само центар града, док се у осталим насељима инфраструктура распада? Господска је преуска за баште кафана и нема тог рендера који ће то поправити“, гласио је један од коментара.

Да ли ће Господска дочекати судбину Гајеве улице?

Подсјећања ради, Гајева улица је након двије године и 1,5 милиона КМ уложених у њу данас скоро па девастирана. Естетика у Бањалуци очигледно има рок трајања и то краткорочан.

Ипак, било је и оних који су били саркастични, па у духу недавне сјече 25 стабала „грешком“, како је то казао градоначелник, написали су да је пројекат лијеп да има чак и по мало траве и по неко стабло.

