Научно-технолошки парк након двије године ближе изградњи

Аутор:Лана Остојић
Након двије године чекања, изградња Научно-технолошког парка коначно би требало да почне. Грађевинска дозвола очекује се ускоро, затим слиједе техничке припреме и формирање стручног тима који ће управљати изградњом објекта.
Све би требало да буде завршено у наредне двије године. Пројекат који је до сада био углавном у фази припрема и планирања, добиће и свој физички облик, а тиме се отварају и нова радна мјеста.
„Имаћемо могућност да у оквиру Научно-технолошког парка упослимо наше студенте, наставнике, сараднике и да у оквиру Научно-технолошког парка развијају нова привредна предузећа. Ми ћемо заиста дати све од себе да Научно-технолошки парк буде аналог Научно-технолошким парковима који су се заиста доказали“, казао је Радослав Гајани ректор Универзитета у Бањој Луци
Објекат је планиран унутар кампуса Универзитета у Бањој Луци, иза зграде Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета. Предвиђен је на пет етажа, са карактеристикама паметне зграде и соларним панелима који би покривали већи дио енергетских потреба. У простору од око десет хиљада квадратних метара требало би да буде смјештено између 30 и 50 стартапа, као и одјељења за истраживање и развој технолошких компанија.
Радило се и у протекле двије године, увјерава директор парка. Највише на припреми пројектно-техничке документације и стварању услова за почетак изградње. Било је посла, тврди Никола Драговић, од мапирања ресурса у академској заједници и привреди, успостављања сарадње са универзитетима и иновационим фондовима, до повезивања са мрежама научно-технолошких паркова у региону и Европи.
"Ми ћемо наставити наш рад, не само на популаризацији стартапа него и на различитим програмима акцелерације, конкретно како од те идеје развити патент, како га тестирати како га промовисати на међународном тржишту и коначно како доћи до потенцијалних инвеститора“, рекао је Никола Драговић, директор Научно-технолошког парка Републике Српске.
Идеја је да Научно-технолошки парк постане мјесто сусрета академске заједнице и привреде, инкубатор пословних идеја и подршка развоју стартап компанија. Пројекат би требало да допринесе дигиталној трансформацији и стварању нових радних мјеста. Вриједност инвестиције процијењена је на око 35 милиона марака, а финансирање би требало да буде обезбијеђено уз подршку Развојног фонда Саудијске Арабије.
